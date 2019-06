TERRA VOLTA A TREMER NESTE DOMINGO NO MUNICÍPIO DE MALHADOR

03/06/19 - 05:07:33

As estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) operadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) registraram neste domingo (02), um novo tremor de terra no município de Malhador.

As informações publicadas na página da internet do Laboratório Sismológico da UFRN, a atividade sismológica alcançou magnitude preliminar estimada em 1.9 na escala Richter por volta das 14h52, horário de Brasília.

Os técnicos do Laboratório Sismológico (LabSis), relataram que uma moradora de Malhador entrou em contato e relatou a ocorrência, confirmada nos equipamentos.

Os tremores ocorrem devido as falhas geológicas que entram em atividade sísmica e são recorrentes em várias partes do Nordeste. Malhador encontra-se em uma área sismicamente ativa e no mês de fevereiro outros dois tremores foram divulgados pelo laboratório.