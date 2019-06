Tradição junina será tema de exposição do Museu Histórico de Sergipe

03/06/19 - 12:52:37

A exposição ficará em cartaz até o dia 30 de junho

O Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, a Prefeitura de São Cristóvão e a Universidade Federal de Sergipe, realizam no Museu Histórico de Sergipe, a exposição “Sergipe Junino”. A abertura do evento acontece no dia 5 de junho, às 9h, com café nordestino, muito forró e atrações culturais.

Com o objetivo de manter os costumes e tradições juninas, na oportunidade serão apresentados altares de Santo Antônio, São João e São Pedro, relembrando a importância desses santos para a devoção dos católicos.

Na oportunidade, será lançado o livro “Cantos e encantos da cidade 4ª cidade mais antiga do Brasil”, dos autores Mônica Maria Liberato e Lício Valério Lima Vieira.

A exposição ficará em cartaz até o dia 30 de junho. O Museu Histórico de Sergipe fica localizado na Praça São Francisco, s/n, São Cristóvão – SE.

Fonte e foto assessoria