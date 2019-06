Trânsito na av. Júlio Cesar Leite é alterado a partir desta segunda

03/06/19 - 14:42:37

O trânsito entre as avenidas Júlio César Leite, Hildete Falcão, Melício Machado e Monteiro Lobato, na Zona Sul de Aracaju sofrem mudanças a partir desta segunda-feira (3).

Ao se aproximar da fase conclusiva, a obra de complementação do Canal Beira Mar passará por um procedimento de interligação subterrânea entre o próprio canal e outro existente no terreno dentro do Aeroporto Santa Maria. Para isto, a empresa contratada para executar os serviços terá que fazer um corte na avenida Júlio César Leite, substituindo as antigas manilhas por galerias maiores e mais resistentes, sendo, portanto, necessário alterações no trânsito nas imediações da frente de trabalho.

Como o trecho em obra está localizado já nas imediações da confluência entre as avenidas Júlio César Leite, Hildete Falcão, Melício Machado, Monteiro Lobato, haverá alguns ajustes na engenharia de tráfego para não comprometer o fluxo de veículos tampouco colocar em risco os trabalhadores que atuam no local.

As mudanças no trânsito começaram nesta segunda-feira (03), e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsitos (SMTT) cuidará de todo o planejamento e logística durante a interrupção. Inicialmente, as mudanças serão feitas na via no sentido Oeste/Aeroporto e os condutores transitarão por um binário de cerca de 100 metros.

Concluída a primeira etapa da obra, haverá mais uma alteração no fluxo e o desvio será feito no sentido Aeroporto/Leste e o trânsito no trecho também funcionará em binário. A previsão é de que a intervenção seja concluída em 40 dias. Neste período, agentes da SMTT estarão no local auxiliando o trânsito e orientando os condutores.

Transporte coletivo

As linhas do transporte coletivo que passam pela avenida não serão afetadas e, assim como os demais veículos, utilizarão o binário para trafegar pelo local. São elas: 008 – Porto Sul/Bairro Industrial, 041 – Aquarius/Centro, 502 – Aeroporto/Zona Sul e 506 – 17 de Março/Zona Sul via Aeroporto.

A obra

Retomada na gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, os investimentos totalizam cerca de R$ 9 milhões, conveniados entre a Prefeitura de Aracaju e Governo Federal, e ampliam todo o sistema de macrodenagem da área, que antes possuía histórico de alagamentos. A obra completa consiste na ampliação de cerca de 400 metros de canal, construção de 1,5 km de ciclovia, construção de uma nova avenida que interligará os bairros Atalaia e Aeroporto, além de 14 ruas contempladas com microdrenagem e a criação de duas bacias de amortização. O projeto inclui também a integração do canal com a rede dos conjuntos residenciais, que se interliga com o sistema da avenida Hildete Falcão e deságua na Maré do Apicum.

Informações e foto PMA