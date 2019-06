Uninassau sedia reunião de professores para debater livro didático

03/06/19 - 11:03:20

O evento aconteceu em parceria com a Secretaria de Educação e IES

Por: Suzy Guimarães

Aconteceu, nesta quinta-feira (30), das 8h às 18h, no auditório da Faculdade UNINASSAU Aracaju, a reunião dos professores da Secretaria Estadual da Educação. Durante o evento, foi debatido o “Livro Didático”. O encontro foi uma parceria da SEED com a Instituição. A recepção dos professores na faculdade foi feira pela coordenadora de Pedagogia da instituição, Niraildes Machado Prado.

A docente explicou que o evento contou com apresentações artísticas baseadas no tema e foram formados grupos de debate sobre livros diferenciados. “As discussões giraram em torno da área de ação de cada professor, e o curso de Pedagogia da UNINASSAU participou do debate”, disse Niraildes, que ainda explicou que é de grande importância que a faculdade se preocupe com o ensino básico e incentive eventos como esse.

Para o diretor da UNINASSAU Aracaju, Yuri Neiman, é de grande relevância apoiar eventos dessa natureza. “Buscamos incentivar os encontros que favorecem e beneficiam a sociedade em geral. Essa é uma marca de responsabilidade social praticada pela nossa instituição”, disse. Ele também ressaltou que “o evento aproxima a educação básica do nível superior o que muito contribui para a formação de bons profissionais”.

Importante – Niraildes reforçou que é consenso a importância do livro didático no processo de ensino e aprendizagem, pois ele auxilia, orienta e, até mesmo, direciona o currículo escolar e o processo de ensino aprendizagem. “O livro didático, na maioria das vezes, é o único material utilizado pelo professor e pelos alunos”, concluiu a professora.

