Vereador Bigode quer melhorias para o bairro São Conrado

03/06/19 - 14:00:40

O vereador Bigode, primeiro secretário da comissão de direitos humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve no último sábado (01) visitando os moradores do bairro São Conrado. Durante a visita o parlamentar constatou que a comunidade está necessitando de um melhor auxílio por parte do poder público. A população informou que várias ruas estão esburacadas e que a taxa de esgoto da DESO, está com o preço elevadíssimo. Dessa forma moradores do bairro São Conrado, pediram apoio ao vereador , no intuito de resolver os problemas.

“Irei como sempre, a procura das autoridades competentes da nossa capital , para que esses problemas que foram passados pela população, possam ser resolvidos, sempre estarei trabalhando com o objetivo de satisfazer o nosso bem maior, que é o povo”, finalizou Bigode.

ASCOM / vereador Bigode