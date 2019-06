Vereador busca colaboradores para implantação do projeto dos Comedouros

03/06/19 - 04:45:15

O vereador, Anderson de Tuca (PRTB), começou a busca por colaboradores para implantar os Comedouros e Bebedouros para animais na cidade de Aracaju. A implantação do projeto acontecerá no mês de julho, e, durante o mês de junho, o parlamentar e sua equipe irão analisar quais bairros da cidade receberão o projeto, para isso é necessário que a população interessada em ter o equipamento na sua rua entre em contato com o gabinete do legislador, através no número (79) 9 9633-7694.

O legislador municipal conheceu o Projeto Comedouros e Bebedouros, já implantado na cidade de Capela, através do vereador da cidade do leste sergipano, Alexandro Nascimento, que criou o protótipo do Comedouro e Bebedouro produzido com canos de PVC, madeira e alguns materiais de construção.

Durante a sessão da última quinta-feira, 30, Anderson de Tuca destacou para os vereadores da cidade de Aracaju como será o processo de implementação do projeto. “Vocês sabem que nós temos um carinho muito especial pelos animais, e a gente vai colocar esse projeto aqui, dos Comedouros e Bebedouros na nossa cidade, a gente viu que deu certo na cidade de Capela e quer trazer para Aracaju. O importante é cuidar mais e melhor desses animais abandonados, esquecidos, mas pode ter certeza que eu vou fazer a minha parte, sempre fiz de forma anônima e agora vou ampliar. Já estamos fazendo um levantamento no mês de junho para aqueles que queiram participar, sendo o responsável pelo Comedouro ou patrocinando, vamos divulgar a sua marca”, destaca.

Coletor de Saquinho

Outro projeto relacionado à causa animal do parlamentar, Anderson de Tuca, é a implantação de Coletores de Saquinhos em alguns condomínios da cidade, com o objetivo de incentivar a população a colher as fezes dos animais nos passeios, mantendo a cidade limpa.

“A gente já está com outro projeto também para manter a cidade limpa. O que acontece? Às vezes, as pessoas transitam com seus animais e esquecem do essencial, que é coletar as fezes do seu pet. Então, a gente tem uma parceria também de coletores nos próprios condomínios, nós iremos distribuir o coletor e, posteriormente, o condomínio só precisará repor as bolsas”, destaca.

Texto/Foto: Juliana Paixão