Visitação aos lotes do 58º Leilão do Detran/SE segue até dia 6 de junho

03/06/19 - 16:22:51

Até a próxima quinta-feira, dia 6, as pessoas interessadas em adquirir um dos 537 bens disponíveis para arremate na 58ª edição do Leilão do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE) podem conhecer os lotes. A visitação deverá ser realizada no pátio da empresa concessionária Barradas e Queiroz, localizado na BR-101, KM 94, em Nossa Senhora do Socorro, sempre no horário das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Os interessados nos lotes também podem visualizar as fotos e descrições de cada bem pelo site: www.barradasequeiroz.com.br. Para esta edição, estão sendo disponibilizados 207 veículos na condição de recuperável e 330 como sucata, sendo 500 motocicletas e 37 carros. O leilão será realizado nos dias 7 e 8 de junho, a partir das 8h30, também no pátio da empresa Barradas e Queiroz.

Para outras informações, deve-se acessar o edital do leilão no site da empresa ou ligar (79) 3024-8460.

Ascom – Detran/SE