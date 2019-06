Xanddy do Harmonia do Samba é o novo Cidadão Sergipano

03/06/19 - 21:05:32

A Assembleia Legislativa de Sergipe entregou, no final da tarde dessa segunda-feira (3), o Título de Cidadão Sergipano ao cantor Manuel Alexandre Oliveira da Silva, o “Xanddy” da banda baiana Harmonia do Samba. A indicação foi do ex-deputado estadual Adelson Barreto Filho e foi entregue pela deputada estadual Goretti Reis (PSD). A solenidade foi bastante concorrida e contou com as presenças de amigos e familiares do homenageado, como também empresários, fãs e o ex-governador Albano Franco.

Ao fazer uso da palavra, Goretti Reis parabenizou Adelson Barreto Filho pela propositura e fez um histórico da trajetória de Xanddy, filho de Judite Menezes de Oliveira e Manoel Carvalho da Silva, casado com Carla Perez e pai de Camilly Victória e Victor Alexandre. “Aos oito anos ganhou de sua amada avó um violão de brinquedo que despertou sua veia artística, despontando no cenário musical aos 16 anos”, comentou a deputada.

Goretti pontuou que, além do sucesso profissional, Xanddy também é embaixador das crianças com câncer do Estado de Sergipe, apadrinhando os trabalhos desenvolvidos com as crianças do Gacc (Grupo de Apoio à Criança com Câncer) desde 2005. “Mais que de braços abertos, Sergipe te recebe de coração feliz. Em boa e feliz hora o deputado Adelson Barreto Filho propôs a concessão dessa Cidadania. E aqui não se trata de uma formalidade, mas uma declaração de amor fraterno àquele que reconhecemos como irmão, que ficamos alegres em ter como irmão”.

Por fim, Goretti pontuou que Xanddy é um cidadão que se dedica a cuidar das pessoas, que divide seu tempo e seus recursos com os que necessitam. “Famoso pela alegria que expressa e transmite nos palcos, faz de forma silenciosa e discreta um grandioso trabalho de amor e filantropia em nosso Estado, trabalho que começou em 2003, quando sensível às dificuldades do GACC, determinou que toda a renda de seu show fosse destinado àquela instituição. Desde então nunca mais deixou de visitar”.

“Que as bênçãos do nosso Deus se derramem sobre a sua casa de geração em geração, para todo o sempre. Sua obra musical e artística sempre será lembrada, mas sua obra pessoal jamais será esquecida. Seu brilho nunca se apagará. Sergipe faz hoje uma merecida declaração de amor a você. Nosso muito obrigado hoje é apenas um sussurro quando comparado ao som que emana das almas e dos corações das centenas de crianças que você ajuda a viver”, concluiu a deputada.

O homenageado

Por sua vez, Xanddy não escondeu a emoção com a homenagem e fez questão de agradecer a todos, em especial a música e ao Gacc. “Foi ela (música) que me levou e leva a tantos lugares, que me traz coisas generosas que jamais imaginei receber como um Título de Cidadão Sergipano. Também quero agradecer do fundo do meu coração ao Gacc, que foi o grande incentivador para que eu estivesse aqui sendo condecorado. Agradeço a todos pelo carinho”.

O artista enfatizou que desde o momento em que adentrou ao prédio da Assembleia Legislativa foi abraçado e beijado pelas pessoas. “Vi todo mundo muito feliz, e mais feliz ainda os meus fãs que estão aqui hoje na torcida de sempre. Se não fossem vocês, talvez eu não voltasse tanto a Sergipe para cantar. Estou bastante lisonjeado e honrado e quero muito fazer jus a este Título”.

Xanddy disse ainda que a homenagem lhe incentiva a fazer ainda mais pelo Gacc e que disse que ser mais presente na entidade, para poder conversar mais. “O Gacc me conscientiza muito, há um choque de realidade, Quem nunca foi lá, vá e muita gente vai perceber que vive reclamando de barriga cheia. Obrigado por tudo, meu profundo agradecimento a este Estado que me acolhe e voltarei com mais tempo, com a minha família, para curtir umas férias e conhecer locais incríveis. Eu sou só gratidão hoje”, concluiu.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Fotos: Edu Almeida