DOIS HOMENS SÃO MORTOS A TIROS COM AS MÃOS AMARRADAS PARA TRÁS

04/06/19 - 15:02:06

Um suposto assassinato com requintes de crueldade foi registrado no inicio da tarde desta terça-feira (04), no município de Divina Pastora.

As fotos que foram postadas nos grupos de WhatsApp, mostram que os dois homens foram amarrados com as mãos para trás e em seguida executados em um local pasto entre Santa Rosa de Lima e Riachelo.

Aparentemente as duas vitimas eram trabalhadores e estavam trajando roupas de serviço.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias