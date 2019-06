A Dona do Pedaço- Vivi Guedes surpreende Fabiana com convite. A ‘it girl’ confessa a Camilo que gostou da ex-noviça de graça

Fabiana (Nathalia Dill) está determinada a conhecer pessoalmente Vivi Guedes (Paolla Oliveira), sua irmã. Na novela A Dona do Pedaço, a noviça se desliga do convento e consegue um emprego na construtora Habitex, que pertence à família da famosa it girl.