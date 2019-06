BANDIDOS FAZEM ARRASTÃO E ATERRORIZAM POVOADO NO MIRANDA EM CAPELA

04/06/19 - 07:09:25

Quatro bandidos fortemente armados e usando um veículo Corsa classic de cor prata, que havia sido roubado no dia anterior, realizaram um verdadeiro arrastão durante toda esta segunda-feira (03) e provocaram o terror junto à população do povoado Miranda, no município de Capela.

As informações passadas por moradores da região são de que os elementos efetuaram diversos assaltos, sempre usando muita violência e no final da tarde acabaram trocando tiros com policiais militares.

Os elementos efetuaram vários disparos contra os policiais que revidaram de imediado, porém ninguém ferido.

Em seguida, os elementos abandonaram o veículo e furam por um canavial.