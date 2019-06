Capitão Black fala de ações da Marinha em Tribuna Livre da CMA

04/06/19 - 12:57:16

A Tribuna Livre desta terça-feira, 4, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA) recebeu o Capitão de Fragata, Alessandro Pires Black Pereira para falar sobre as realizações da Marinha no estado. “Retorno a essa Casa para prestar contas do que já realizamos, além das nossas atribuições costumeiras”, disse.

Uma das ações foi a realização da Regata do Marinheiro em dezembro de 2018. “Vimos a necessidade de ampliarmos a prática de esportes náuticos no estado como vela, stand up paddle (SUP)e canoismo. Foram mais de 200 competidores e 400 pessoas que participaram envolvendo familiares e amigos dos competidores”, lembrou.

Outro ponto citado pelo Capitão Black foi sobre o projeto de inclusão no qual proporcionou pessoas com deficiências e limitações físicas a desfrutarem do mar como forma de lazer. Além disso, realizaram a 3ª limpeza do mar onde foi recolhido aproximadamente 800 kg de lixo. Com relação ao trabalho de acolhida a imigrantes, o Capitão Black citou que a Marinha ofereceu amparo a famílias venezuelanas recém-chegadas ao estado e em parceria com uma empresa privada e entregou-lhes mantimentos.

O Capitão Black disse ainda que a Marinha deu a sugestão a Prefeitura Municipal em transformar o Farol do bairro Coroa do Meio em o mais novo ponto turístico da capital sergipana. “Será uma oportunidade de ampliar o turismo de Aracaju e conhecer mais de perto o trabalho da Marinha”, disse completando que serão necessárias algumas adaptações na estrutura para receber turistas e visitantes.

Outra sugestão em parceria com a PMA foi realizar estudos técnicos para colocar Aracaju na rota de cruzeiros marítimos na rota de turismo. “Isso irá impactar significativamente no turismo do estado”, avaliou. Além disso, disse que em breve Aracaju, será a primeira capitania do país a ter um drone a prova d’água para fazer a fiscalização nos principais pontos de movimento de embarcações.

Convite-

O Capitão Black aproveitou a oportunidade para agradecer a receptividade dos vereadores e convida-los para participarem da entrega de Título Aracajuano amanhã a partir das 16h no Plenário da CMA.

Além disso, o Capitão da Marinha convidou os parlamentares para prestigiarem a comemoração dos 154 anos da batalha naval do Riachuelo que será realizada no dia 11 de junho na Capitania dos Portos.

Apartes-

Em aparte, os vereadores Américo de Deus (Rede), Elber Batalha (PSB), Lucas Aribé (PSB), Cabo Amintas (PTB), Armando Batalha (Cidadania), Emília Corrêa (Patriota) fizeram questão de parabenizar ao Capitão Black por todas essas ações em prol da população aracajuana.

Foto Gilton Rosas

por Viviane Cavalcante