CIDADÃ COBRA EXPLICAÇÕES SOBRE AUMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO

04/06/19 - 13:19:51

A prefeitura do município de Siriri através de decreto em março deste ano modificou a forma de cobrança da contribuição de iluminação pública da cidade gerando reclamações de vários cidadãos do município.

A cidadã Thâmise Oliveira protocolou na prefeitura de Siriri ofício solicitando cópia da lei que instituiu a taxa de iluminação pública como também o decreto que alterou a base de cálculo que tem gerado descontentamento na população. Junto com integrantes do MOVA-SE, ela analisará as documentações e vai buscar maneiras para que a população não seja mais uma vez penalizada com aumento de tributos.

“Antes pagavámos um valor mais baixo. Agora estamos pagando um valor muito alto. Nesse mês vou pagar R$ 35,00 de contribuição de iluminação pública na minha casa”. relata Thâmise Oliveira.

O decreto publicado pela prefeitura de Siriri escalonei a contribuição de iluminação pública no percentual com base no consumo de energia de cada morador. Para Thâmise Oliveira, este percentual definido pela prefeitura está prejudicado os cidadãos de Siriri que já sofrem com o desaquecimento da economia local e dificuldade de adquirir pão de cada dia..

Thâmise Oliveira faz parte dos embaixadores da mudança que participaram do projeto Muda Sergipe idealizado pelo mandato do senador Alessandro Vieira.

