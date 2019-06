Com apoio da Prefeitura de Socorro, cooperativa terá novo galpão

04/06/19 - 15:39:21

Visita ocorrida na manhã desta terça-feira, 04, pelo prefeito Padre Inaldo, secretários municipais, agentes ambientais, representantes do Ministério Público e empresas foi realizada para verificar o andamento da obra

Com total apoio da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da integralização das Secretarias Municipais de Planejamento (Seplan), Meio Ambiente (Semma) e Infraestrutura (Seminfra), uma nova estrutura está sendo construída para abrigar a Cooperativa Reviravolta. O novo espaço de triagem e atuação da cooperativa está localizado no Distrito Industrial de Socorro.

Acompanhado por representantes das empresas parcerias, procuradora do município, secretários e agentes ambientais, o prefeito Padre Inaldo realizou na manhã desta terça-feira, 04, uma visita ao novo galpão, que já está com 50% das obras concluídas. “O objetivo da visita foi acompanhar o andamento do serviço de construção do galpão, que é um sonho que está sendo realizado. A Reviravolta vivia no lixão do município, totalmente abandonada, sem projeto e sem futuro. E diante da parceria com o Ministério Público estamos dando esse grande passo”, disse o gestor municipal.

Com investimento avaliado em R$339.240,11 a Prefeitura de Socorro contribui com os sonhos dos 16 agentes ambientais da Reviravolta, por meio da realização de serviços de terraplanagem, elaboração de projetos, encaminhamento de licenças ambientais, seleção da empresa construtora, fiscalização e todo o suporte. “Nossa parceria tem como objetivo melhorar a atuação do município na defesa do meio ambiente, através da correta destinação dos materiais que possam ser reciclados. Isso vai beneficiar os socorrenses porque vai ampliar a capacidade de reciclagem de materiais, vai aumentar a capacidade de recepção e áreas beneficiadas pela coleta seletiva”, detalhou.

De acordo com o promotor de Justiça do Meio Ambiente, Dr. Sandro Costa, este é resultado de um trabalho realizado há anos. “Desde que o Ministério Público entrou com ações para fechar os lixões em Socorro, os catadores nos procuraram pedindo apoio por questões de sobrevivência, eles viviam de forma indigna, catando resíduos e comidas. Então, nós fizemos um trabalho junto com o município e outros parceiros para que pudéssemos dar uma participação econômica e especial para esses catadores”, explicou.

Representando o procurador Geral do Ministério Público, a corregedora Conceição Figueiredo, parabenizou todos os envolvidos no projeto, em especial a Prefeitura. “Pela beleza do projeto resolvemos e pela cooperação de tantos parceiros, porque somente o Ministério Público não faria, nós chegamos a uma realidade que me deixa muito feliz porque muda a vida das pessoas de forma permanente. Um sonho que se sonha junto, se torna realidade, como dizia o poeta. Estamos aqui parabenizando o município de Nossa Senhora do Socorro por esse exitoso trabalho que, em breve, estará sendo organizado”, declarou.

Também entraram como parceiros a Associação Nacional dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat), Votorantim, Ministério Público Estadual (MPE) e o programa ReDes. “A Reviravolta procurou a Votorantim e apresentou essa proposta no galpão. Através disso demos o apoio financeiro para a construção e apoio administrativo, através de consultorias e trabalho em equipe. É muito gratificante participar e ser agenciador dos sonhos dos agentes”, explicou.

Extremamente feliz pelo reconhecimento e pelo trabalho mais digno e humano que terá após a entrega do galpão, uma das fundadoras da cooperativa, Quitéria da Silva, fez questão de acompanhar a visita e agradecer pessoalmente a todos os envolvidos. “Antes nós éramos catadores de lixo, hoje temos orgulho de dizer que somos agentes ambientais. O galpão é um sonho que hoje está sendo realizado graças ao nosso parceiro. Na outra estrutura nós vivíamos em meio ao lixo, correndo risco de doenças e aqui será totalmente diferente. Então, agradeço muito a Prefeitura porque isso nos ajuda a ser reconhecido e respeitado”, declarou.

Por: Bruna Evelyn

Fotos: Antonio Carlos