Comitê Intersetorial alinha ações para o projeto Aracaju Segura

04/06/19 - 06:24:11

O Projeto Aracaju Segura, que integra o Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju, desenvolve ações intersetoriais para execução de ações para o enfrentamento à violência na capital. Para debater sobre o fluxo de atividades, além de avaliar resultados e identificar necessidades, os membros do Comitê de Gestão Intersetorial promovem reuniões mensais. Os representantes dos nove órgãos municipais envolvidos no projeto estiveram reunidos, na manhã desta segunda-feira, 3, na sede da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec).

A secretária adjunta da Semdec, Lílian Carvalho, que também coordena do Comitê, reforçou o compromisso para o desenvolvimento de ações integradas. “Hoje, o objetivo foi realinhar as ações, avaliar seus resultados e atualizar os informes. Identificamos os pontos a serem ajustados para que a execução das ações ocorram conforme o planejado”, indicou.

O representante da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Luiz Cláudio Barreto Soares, destacou que o objetivo é fortalecer as ações. “Esses são momentos para discutir as ações que vem sendo desenvolvidas e avaliar seus resultados. Com as atividades projetadas para o mês, buscamos fortalecer as ações do município, através das secretarias, para o enfrentamento à violência”, reforçou.

Comitê

O Comitê de Gestão Intersetorial de Prevenção e Enfrentamento à Violência foi instituído pelo prefeito Edvaldo Nogueira, por meio do Decreto Nº 5.560/ 2017. Entre as suas atribuições está a realização de diagnóstico permanente para avaliar a participação comunitária no enfrentamento aos problemas de violência em suas comunidades. Além disso, integra o conjunto de atribuições a implementação de ações, metas, bem como a aplicação de indicadores de aferição das metas, dentre outras.

Além da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), que preside o Comitê, fazem parte desse núcleo as Secretarias de Governo (Segov), Assistência Social (Semfas), Saúde (SMS), Educação (Semed), da Juventude e do Esporte (Sejesp) e Indústria, Comércio e Turismo (Semict). Também fazem parte do Comitê a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) e a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat).

AAN

Foto: Thainara Vieira