Correios recebe certificação de agente seguro de carga aérea internacional

04/06/19 - 11:09:51

Os Correios receberam a outorga de Agente de Carga Aérea Acreditado da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A certificação reconhece que toda a carga internacional exportada pelos Correios via transporte aéreo é inspecionada e está livre de ameaças à segurança da aviação, sendo, portanto, segura para operadores, aeronaves, passageiros e população mundial.

Atualmente a carga postal internacional é transportada tanto em aeronaves de carga como também de passageiros. Esse reconhecimento é um dos pré-requisitos para o processo de certificação de segurança da União Postal Universal (UPU), que tem como objetivo a formação de uma rede mundial de transporte postal seguro.

Os Correios passam a fazer parte do grupo de operadores reconhecidos pela ANAC como cumpridor das exigências internacionais de segurança, conforme parâmetros estabelecidos mundialmente pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI). A Portaria de outorga foi publicada no Diário Oficial da União no final de maio.

Assessoria de Imprensa