DEPUTADO PROPÕE “PACTO” DA BANCADA FEDERAL PARA EXIGIR DUPLICAÇÃO DA BR 101

04/06/19 - 05:43:17

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na tarde dessa segunda-feira (3), comentar a audiência com o ministro da Infraestrutura, em Brasília, Tarcísio Gomes de Freitas, e a equipe diretiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O parlamentar criticou a postura de alguns políticos que não exigiram a duplicação da BR-101 em Sergipe e defende que seja apresentada uma Moção de Agravo para a bancada federal do Estado no sentido que ela só vote qualquer projeto em BSB com a garantia dos recursos para a obra.

Ao fazer uso da palavra, Zezinho Guimarães comentou uma crítica à reunião feita em BSB pelo jornalista Eugênio Nascimento, questionando o “peso” da bancada federal de Sergipe. “Lendo essa crítica do jornalista, de que tudo ficará na promessa de novo, confesso dá vontade de chorar. É para se ter vergonha! Sergipe não sabe nem pedir! São 25 anos de uma obra inacabada de apenas 207 km. Se fizesse 8 km por ano ela já estava pronta! Somos o único Estado do Nordeste que não tem sua rodovia concluída e o pior: não sabem nem quando vão concluir!”.

Zezinho disse ainda o que a bancada ouviu em BSB foram apenas promessas. “O que eu vi foi muita gente chegando em Sergipe, dizendo que a reunião foi proveitosa, que estava otimista, tirando fotografia para sair no facebook. Tem que dizer a verdade! O ministro disse que cortou o orçamento de Sergipe, do empenho de R$ 60 milhões tem apenas R$ 18 milhões. Nossa bancada federal precisa tomar uma providência enérgica! Só ficar tirando retrato essa obra não fica pronta nunca!”.

Por fim, o deputado sugeriu que a Casa apresente uma Moção de Agravo para a bancada federal de Sergipe “fechar questão” e sair em defesa da duplicação da BR-101 e não votar nada em BSB até que os recursos necessários sejam assegurados. “Essa rodovia precisa parar de matar as pessoas! Dizer que o ministro atendeu bem? Deveria ter vergonha! Tem que exigir respeito ao povo de Sergipe! Perdi um sobrinho naquela pista porque ele foi desviar de um buraco. Até quando?”, questionou.

“Essa obra tinha que ser prioridade para a nossa bancada federal! Infelizmente nossa bancada federal não sabe usar o mandato que o povo lhe deu! De um orçamento de R$ 10 bilhões, eram necessários R$ 100 milhões para Sergipe, por essa obra, mas botaram R$ 18 milhões! Espero que os nossos 11 representantes formem esse pacto para garantir esses recursos e esta obra finalmente saia”, concluiu Zezinho Guimarães.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese

Foto: Jadílson Simões