FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ENGENHARIA SERÁ LANÇADO NA ALESE

04/06/19 - 05:00:48

O deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB), em discurso realizado na tarde desta segunda- feira,03, enfatizou audiência pública realizada na última sexta- feira, 31, que tratou da problemática envolvendo os imóveis localizados na faixa de praia da região, situada em Itaporanga D’Ajuda, de iniciativa do colega Luciano Pimentel.

Garibalde parabenizou a iniciativa do deputado Pimentel, justificando a sua ausência em virtude de compromisso agendado no interior do estado. Na ocasião, Garibalde destacou a palestra do procurador do Estado, Pedro Dias, falando sobre a Regulamentação Fundiária de Sergipe, também de iniciativa do deputado Luciano Pimentel, onde foi sugerido que os terrenos consolidados do ano de 2016 já podiam ser escriturados. Essa notícia, segundo Garibalde, o deixou muito feliz e satisfeito, mas alertou a respeito de possíveis conflitos que podem haver com Lei do Meio Ambiente com a Lei Estadual.

“São imóveis consolidados há mais de 30, 40 e 50 anos. Serão muitos pais de famílias desempregados, principalmente nessa zona turística do Estado de Sergipe, salientou Garibalde acrescentando “Conversei com muitos moradores da região da Caueira e a preocupação é grande! É de obrigação de todos nós parlamentares”.

Ainda na tribuna, Garibalde anunciou que na próxima semana, quinta ou sexta-feira, data e horário a ser combinado com o presidente do Poder Legislativo, será lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia da Alese. Garibalde explicou que a frente já existia, mas com a mudança de alguns deputados por conta da eleição, novos nomes integrarão a frente.

Por Luciana Botto- Rede Alese

Foto: Jadilson Simões