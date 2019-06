Gastando o tempo

04/06/19 - 07:36:28

Com quase nada pra fazer neste ano sem eleições, muitos políticos sem mandatos gastam o tempo à procura de um fato para ocupar espaços na mídia. Eles sabem que ficar longe da imprensa significa perder terreno na hora de a onça beber água. Essa conjunção de marasmo político e vontade de aparecer estimula o “plantio” de fake news, geralmente com o intuito de desgastar os adversários e até mesmo aliados. E aí surge todo tipo fofoca: enquanto uns alardeiam rompimentos políticos, outros denunciam impensáveis acordos por debaixo dos panos. Essa fase de mexerico vai perdurar até o começo do próximo ano, quando se iniciam pra valer as articulações de bastidores. Portanto, não se deve dar muita atenção para tudo que se diz sobre a formação dos times que disputarão as eleições de 2020, pois muita coisa não passa de intriga da oposição. Homem, vôte!

Banco dos réus

A ex-prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz, terá que devolver aos cofres públicos mais de R$ 1,2 milhão, além de pagar uma multa de R$ 70 mil. Ela e o ex-secretário Willams Andrade Santos foram condenados sob a acusação de terem contratado empresas sem a devida licitação. A denúncia contra Esmeralda e Willams foi feita pelo Ministério Público Estadual e a condenação cabe recurso. Aff Maria!

Respeito é bom

O espaço público é o ambiente mais citado por mulheres jovens como local em que não há segurança e onde elas se sentem mais desrespeitadas. Pesquisa da organização Énóis Inteligência Jovem indica que o 72% dos assédios físicos ocorreram com desconhecidos em transporte público, baladas ou parques. Cerca de 94% das entrevistadas relataram que já foram assediadas verbalmente nas ruas e 77% disseram que o assédio foi físico, desde estupro até o toque ou beijo forçado na balada. Cruz, credo!

De volta ao batente

E quem está de volta ao batente é o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB). Após 16 dias de merecidas férias, o comunista reassumiu, ontem, a administração de Aracaju, que vinha sendo tocada pelo vereador Josenito Vitale (PSD). Com a bateria recarregada, Nogueira disse que retoma o trabalho com muita disposição “para fazer mais e melhor pelos aracajuanos”. Então, tá!

Nas ondas do rádio

A Rádio Aperipê/AM está completando 80 anos. Inaugurada em 30 de junho de 1939 pelo interventor federal Eronildes de Carvalho, a antiga Difusora foi a única rádio de Sergipe durante 14 anos. Para comemorar as oito décadas da antiga PRJ6, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê preparou uma extensa programação. Durante todo o mês, vários programas trocarão o estúdio pelos mercados públicos de Aracaju. No dia 30, será transmitido um programa especial direto da casa de shows Gonzagão, localizada no conjunto Augusto Franco. Legal!

Obra não sai

A bancada federal de Sergipe precisa fechar questão em defesa da duplicação do trecho da BR-101 em Sergipe. Quem pensa assim é o deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB). Segundo ele, o governo federal está enganando os sergipanos ao prometer concluir a obra, que se arrasta por 25 anos: Zezinho disse que o Ministério da Infraestrutura dispõe de R$ 18 milhões, bem menos do que os R$ 100 milhões necessários para concluir a duplicação. “Nossa bancada tem que exigir respeito aos sergipanos”, reclama Zezinho. Crendeuspai!

Pedra da morte

A pedra da morte custa uma ninharia e está ao alcance de todos. Atrai, indistintamente, ricos e pobres, crianças e adultos, desempregados e trabalhadores. O crack invadiu as cidades do interior e as fazendas. Subproduto da cocaína, a droga virou uma epidemia nacional, que causa dependência e morte aos usuários. Uma lástima!

Preço do gás

O preço do gás natural praticado em Sergipe está preocupando o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania). E para esclarecer os últimos reajustes, o parlamentar convidou diretores da Sergás e da Agência Reguladora de Sergipe para um debate na Assembleia. Passos garante que o reajuste médio de 1,32% aplicado ao gás natural foi determinante para o fechamento da cerâmica Escurial, em Socorro. Danôsse!

Aposta no comércio

“Compre nas lojas de Itabaiana”. Este é o mote da campanha lançada pelo CDL itabaianense visando impulsionar as vendas do comércio serrano. O prefeito Valmir de Francisquinho (PR) fez questão de prestigiar o lançamento da campanha. Segundo ele, como um entusiasta do comércio de Itabaiana, não poderia deixar de comparecer ao evento para parabenizar o presidente do CDL, Jamisson Barbosa. Ah, bom!

Que bandeira!

O abandono da Praça da Bandeira foi criticado pelo vereador aracajuano Anderson de Tuca (PRTB). Ele estranhou a ausência da Bandeira do Brasil, que sempre ficava hasteada no centro do logradouro. Também protestou contra o fechamento do Museu da Bandeira, localizado no lado esquerdo da praça, e “que era muito visitado pelos estudantes interessados na história da nossa Bandeira”. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no Jornal do Aracaju, em 30 de março de 1873

