GOVERNADOR ENTREGA REFORMA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE QUEIMADOS

04/06/19 - 16:56:25

A unidade leva o nome do médico Dr. José Olino de Campos Lima. Na ocasião, ainda foi realizado o Curso Anual de Atualização ao Atendimento do Paciente Queimado que irá aperfeiçoar o atendimento às vítimas de queimaduras no período junino

Com o objetivo de proporcionar melhoria no atendimento aos pacientes vítimas de queimaduras, bem como oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais que trabalham no setor, o governador Belivaldo Chagas, acompanhado da vice-governadora Eliane Aquino, entregou, nesta terça-feira(04), no Hospital de Urgência de Sergipe(Huse), a reforma da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) Dr. José Olino de Campos Lima. Na ocasião, ainda foi realizado o Curso Anual de Atualização ao Atendimento do Paciente Queimado que irá aperfeiçoar o atendimento às vítimas de queimaduras no período junino.

“É uma nova ação que acontece fruto da participação do Ministério Público que, ao estabelecer algumas sanções a algumas empresas, se transforma em benefícios para a sociedade. Aqui estão sendo investidos R$ 500 mil, na reforma da Unidade de Tratamento de Queimados. Uma unidade moderna, numa parceria com a Energisa, que fez sua ação, como o Ministério Público determinou que assim fosse feito, e quem sai ganhando é a comunidade. Uma obra que chega em boa hora, com a chegada do período junino. Espero que outras ações como essa venham a acontecer depois. E que a turma tenha cuidado na hora de manusear fogos para que não tenha problema de queimadura, mas se vier a acontecer, nós estamos melhor preparados para recebê-los”, disse o governador Belivaldo Chagas.

A reforma da unidade foi realizada pela Energisa em cumprimento à solicitação do Ministério Público Estadual e Federal em visita realizada à UTQ conjuntamente com a Empresa de Energia, referente ao Inquérito Civil do Ministério Público, movido pela Promotoria de Defesa do Consumidor. A ação é um ressarcimento por dano social, sobre os acidentes envolvendo queda de fios de alta-tensão da Energisa, vitimando consumidores.

Para a promotora de Justiça de Defesa do Consumidor em Aracaju, Euza Missano, a ação é uma forma de compensar a população. “Representa o processo de pacificação social. Nós não precisamos judicializar, fizemos um ajuste de conduta, um TAC, na qual o dano social foi revertido para a sociedade. Então hoje, a Energisa reformou toda a parte da UTQ e o governo do Estado entrega à população, numa época importantíssima de festejos juninos, e a sociedade vai ter revertido esse valor em benefício”, revelou.

Na oportunidade, o presidente da Energisa, Roberto Carlos Pereira Currais, ressaltou as melhorias que foram realizadas na unidade. “Tivemos a grata satisfação de participar desta iniciativa. Nós investimos R$ 500 mil, com a renovação de toda a unidade da UTQ, da parte infantil, os materiais hospitalares, equipamentos, e agora entregar a UTQ com os melhores equipamentos para poder servir melhor as vitimas acidentadas”, declarou.

“É um presente que a população do estado de Sergipe está ganhando. Esperamos que poucos precisem usar, mas que saibam que tem à disposição um espaço que é referência, que passou por uma grande reforma e que é excelência não só no estado, mas também no Nordeste”, exaltou o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Lima.

Parcerias

Na solenidade, o governador falou também sobre parcerias com instituições e a iniciativa privada que poderão ser revertidas em benefícios da população. “Ontem, tivemos uma excelente reunião com o Ministério Público do Trabalho, onde ações concretas deverão estar acontecendo, fruto de multas que são aplicadas. Enfim, são ações que estão sendo convertidas em prol da sociedade. O governo do Estado, portanto, agradece pelas obras”, comentou Belivaldo que destacou a parceria com Energisa para melhoria das condições de funcionamento do Hospital de Urgência de Sergipe. “Através boa vontade da empresa, estamos realizando o redimensionamento da rede de energia do hospital. O Huse possui uma rede elétrica antiga, onde foram feitas reformas, incremento de equipamentos e necessitava desse redimensionamento para comportar essas adequações”, colocou.

Reforma

A reforma compreendeu adequações na parte estrutural, elétrica, além de compra de equipamentos. Na parte elétrica, houve a troca das luminárias, revisão elétrica, aquisição de porteiro eletrônico com câmera, 4 chuveiros elétricos, 3 bebedouros e 2 aparelhos de micro-ondas. Já na parte da estrutura, troca de portas com visor em todas as enfermarias e sala cirúrgica, troca das fechaduras, aquisição de 11 aparelhos de ar condicionado, 6 televisores para as enfermarias, 2 geladeiras, uma mesa, 4 cadeiras, 2 birôs, 4 armários, armário em MDF bancada e armário suspenso (posto de enfermagem), armário em MDF para guarda e dispensação individualizada de medicamentos (14 leitos), armário grande MDF (arsenal), armário em MDF posto de enfermagem, arquivo de prontuários, 8 armários em MDF suspensos, 14 mesas de cabeceira em MDF com gaveta, com tampo de refeição e regulagem de altura, pés com rodízios.

Para o superintendente do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Darcy Tavares, a reforma trouxe uma melhoria completa da unidade. “Foi feita uma reforma de toda estrutura física, foi feita uma melhoria em toda nossas instalações elétricas, foi climatizado, colocado cerca de 11 aparelhos de ar-condicionado, comprados equipamentos novos importantíssimos para a qualidade do atendimento, inclusive adquirida mesa cirúrgica da mais moderna, enfim foi dado um upgrade que foi dado na nossa áreas de Tratamento de Queimados”.

A unidade contará também com materiais cirúrgicos como dermátomo elétrico sem fio, mesa cirúrgica elétrica, faca de Blair, 6 monitores cardíacos, 3 oxímetros portáteis, Barakas (adulto e infantil), Ambu (adulto e infantil), máscaras de nebulização (adulto e infantil), esfigmomanômetro (adulto e infantil), estetoscópios, máscaras de ventilação não invasiva (adulto e infantil), camas elétricas, cama beliche, cama bicama, cama normal, cadeiras ergonômicas, armários de metal para vestiários (masculino e feminino).

“A reforma possibilitou um atendimento mais humanizado, com equipamentos de ponta para a gente prestar uma assistência a todos os pacientes que necessitam da nossa unidade. Com os equipamentos de ponta, a gente otimiza o tempo, diminui também o tempo de internação desses pacientes” garantiu a gerente da UTQ, Elmara Salgado.

Unidade

A unidade leva o nome do médico Dr. José Olino de Campos Lima. Presente na solenidade, o filho do homenageado,José Olino de Campos Lima Júnior, agradeceu a lembrança. “Sempre digo a meu pai que toda demonstração de carinho e reconhecimento que ele recebe é bruto do que ele plantou em sua vida pessoal e profissional. Portanto, agradecemos ao governador Belivaldo e toda administração por este evento que toca não apenas o coração do homenageado, mas de todos os seus filhos, sobrinhos, irmãos, demais familiares e amigos. Recebam nosso muito obrigado”.

A Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), Dr. José Olino de Campos Lima, inaugurada em 17 de junho de 2003, está inserida no Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), credenciado pelo Ministério da saúde como referência no tratamento a queimados, conforme portaria nº 1.273 de 21 de novembro de 2000.

Possui 14 leitos, sendo 4 pediátricos, 2 semi-intensivo, 8 adultos (4 femininos e 4 masculinos) e uma sala cirúrgico. Conta com escala fixa de profissionais responsável técnico médico, gerente, enfermeira assistencial, técnicos e auxiliares de enfermagem, assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, secretário de clínica, auxiliar de serviços gerais, médico plantonista, cirurgião plástico, anestesiologista, instrumentador cirúrgico, pediatra, fisioterapeuta e nutricionista.

Curso Anual de Atualização

Após evento, foi realizado mais uma edição do Curso de Atualização ao Atendimento do Paciente Queimado. O objetivo é preparar os profissionais de saúde, capacitando-os para um melhor atendimento.

Para a médica Moema Santana, o curso é fundamental para aperfeiçoar o atendimento às vítimas de queimadura, que aumenta principalmente no período junino. “A gente faz todo ano justamente essa orientação para prevenir e ter essa conduta de orientar aos pacientes que podem vir para o Huse e os que podem ficar no próprio município e como chegar aqui, como ser atendido aqui. Todo ano a gente prepara uma sala de procedimentos para atendermos esses pacientes queimados, essa sala de procedimento já fica preparada desde o começo de junho, mas nossa vazão maior realmente é do dia 23 para 24 que é justamente o São João. No ano passado, na véspera de São João, nós atendemos 22 pacientes de 44 que foram atendidos durante todo o mês só relacionados a fogos de artifícios, desses 22 pacientes apenas 3 foram internados na UTQ”, informou.

No curso é abordado o planejamento do Huse e estrutura da UTQ para o período junino. Além de conceitos básicos, atendimento inicial e critérios de encaminhamento, atendimento pré-hospitalar e transporte do paciente queimado. E ainda, cuidados clínicos ao paciente queimado e queimaduras em crianças e curativos.

A solenidade contou com a participação do presidente da Alese, Luciano Bispo; o deputado estadual, Zezinho Sobral; o presidente da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), Jorge Kleber; o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe (MPSE), Eduardo Barreto D’Avila; o promotor da área da saúde, Rony Almeida; a superintendente executiva da Secretaria da Saúde, Adriana Menezes; e o coordenador da unidade de queimados, Bruno Cintra.