Governador entrega reforma da UTQ do Huse e disponibiliza ambulância

04/06/19 - 05:22:33

O governador Belivaldo Chagas entrega, nesta terça-feira (04), a reforma da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) Dr. José Olino de Campos Lima do Hospital de Urgência de Sergipe(Huse), em Aracaju. Em seguida, o chefe do Executivo estadual vai até São Cristóvão para assinar o Termo de Cooperação e realizar a entrega de uma ambulância ao Projeto Batalhão da Restauração.

A reforma teve como objetivo proporcionar melhoria no atendimento aos pacientes, bem como melhores condições de trabalho aos profissionais do setor. Os serviços compreenderam adequações na parte estrutural, elétrica, além de compra de equipamentos. Na parte elétrica, houve a troca das luminárias, revisão elétrica, aquisição de porteiro eletrônico com câmera, 4 chuveiros elétricos, 3 bebedouros e 2 aparelhos de micro-ondas. Já na parte da estrutura, troca de portas com visor em todas as enfermarias e sala cirúrgica, troca das fechaduras, aquisição de 11 aparelhos de ar condicionado, 6 televisores para as enfermarias, 2 geladeiras, uma mesa, 4 cadeiras, 2 birôs, 4 armários, armário em MDF bancada e armário suspenso (posto de enfermagem), armário em MDF para guarda e dispensação individualizada de medicamentos (14 leitos), armário grande MDF (arsenal), armário em MDF posto de enfermagem, arquivo de prontuários, 8 armários em MDF suspensos, 14 mesas de cabeceira em MDF com gaveta, com tampo de refeição e regulagem de altura, pés com rodízios.

A unidade contará também com materiais cirúrgicos como dermátomo elétrico sem fio, mesa cirúrgica elétrica, faca de Blair, 6 monitores cardíacos, 3 oxímetros portáteis, Barakas (adulto e infantil), Ambu (adulto e infantil), máscaras de nebulização (adulto e infantil), esfigmomanômetro (adulto e infantil), estetoscópios, máscaras de ventilação não invasiva (adulto e infantil), camas elétricas, cama beliche, cama bicama, cama normal, cadeiras ergonômicas, armários de metal para vestiários (masculino e feminino).

Foram investidos R$ 500 mil pela Energisa, em cumprimento à solicitação dos Ministérios Públicos (estadual e federal) em visita realizada à UTQ conjuntamente com a Empresa de Energia, referente ao Inquérito Civil do Ministério Público, movido pela Promotoria de Defesa do Consumidor. A reforma da unidade é um ressarcimento por dano social, sobre os acidentes envolvendo queda de fios de alta-tensão da Energisa, vitimando consumidores.

Unidade

A Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) Dr. José Olino de Campos Lima, inaugurada em 17 de junho de 2003, está inserida no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), e é credenciada pelo Ministério da Saúde como referência no tratamento a queimados, conforme portaria nº 1.273 de 21 de novembro de 2000.

Possui 14 leitos, sendo quatro pediátricos, dois semi-intensivo, oito adultos (quatro femininos e qautro masculinos) e uma sala cirúrgico. Conta com escala fixa de profissionais responsável