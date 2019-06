GOVERNO DO ESTADO ASSINA CONVÊNIO COM O BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO

Na manhã desta terça-feira, 04, o Centro de Reabilitação para Dependentes Químicos ‘Batalhão da Restauração’ recebeu o Governador do Estado de Sergipe, Belivaldo Chagas, acompanhado da sua comitiva para a solenidade de entrega de uma ambulância para atender os residentes. Este foi um pleito do deputado estadual Capitão Samuel, que recebe, na instituição, pessoas em situações extremas de crise por conta da dependência química.

A abertura da solenidade foi feita com a entrada da banda da Polícia Militar de Sergipe e do Capitão Samuel, que chegou marchando acompanhado de todos os residentes. Na sequência foi feita a apresentação de um belo coral, que animou e envolveu todos os convidados presentes.

O dia foi de comemoração para o comandante da instituição e para a equipe que toca o projeto, pois o apoio e parceria do governo do estado traz a certeza de que este é só o começo de uma longa jornada.

O batalhão foi criado há mais três anos e desde então vem recebendo pessoas para o tratamento. Atualmente, 50 homens se encontram na instituição aos cuidados da equipe técnica. Dentro da instituição são oferecidos cursos preparatórios pensando no dia em que os residentes forem lidar com a vida real fora do Batalhão. O prazo de tratamento varia de acordo com o quadro de cada residente, mas, geralmente, gira em torno de 6 a 9 meses.

Atualmente o Batalhão só cuida de homens adictos, mas, em breve, o projeto vai se expandir recebendo mulheres. Cerca de 250 pessoas já passaram pelo Batalhão e mais de 300 aguardam vaga para tratamento. Vale lembrar que a instituição também oferece cuidados psicológicos para os familiares e dá todo o apoio que for necessário.

Convênio

Na oportunidade foi assinado um convênio entre o governo de Sergipe e o Batalhão da Restauração, onde o estado irá assumir os curtos de 12 residentes da instituição.

