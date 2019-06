Guarda municipal de Rosário apreende arma e prende dois suspeitos

04/06/19 - 15:00:13

Na manhã dessa terça-feira (04/06) por volta das 10:30hs a Guarda Municipal de Rosário foi informada sobre um confronto de gangues rivais no município de General Maynard e que estariam com destino ao município de Rosário em uma moto vermelha.

Portanto a equipe do GOT (Grupo de Operações Táticas) Coordenada pelo secretário Batista e Cmt Josenildo fez deslocamento de encontro aos indivíduos, onde localizaram os dois suspeitos saindo de General Maynard efetuando disparos em direção aos desafetos os quais entraram em uma mata existente no local.

Em ato contínuo os suspeitos foram detidos pela Guarda Municipal sendo identificados como Vanderson Santos Lima de 26 anos e Geovani Rodrigues da Silva de 29 anos ambos moradores de General Maynard.

Foi apreendido um revolver com numeração raspada, calibre 38 com 05 munições sendo 04 intactas e 01 deflagrada, a moto Honda/CBX 250 vermelha placa IAB-9690 com placa do município de Nossa Sra do Socorro. A ocorrência foi conduzida para delegacia de Carmopolis para medidas cabíveis.

Fonte e foto assessoria