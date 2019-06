HOMEM É PRESO POR ABUSAR SEXUALMENTE DA SOBRINHA COM DEFICIÊNCIA MENTAL

04/06/19 - 07:56:46

Família tentou atrapalhar as investigações

Policiais civis lotados nas Delegacias de Riachuelo e Divina Pastora, cumpriram nesta segunda-feira (03), um mandado de prisão preventiva no povoado Bomfim, município de Divina Pastora, em desfavor de Edvan Leite Santos pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo o delegado João Martins, após uma extensa investigação foi descoberto que Edvan abusava sexualmente da sobrinha de apenas 13 anos de idade e portadora de deficiência mental. As investigações mostraram que o crime ocorria desde o ano de 2018.

“Após exames periciais e depoimentos de testemunhas, representamos a prisão do investigado e nesta data a Polícia Civil logrou êxito na captura do criminoso.”, destacou o delegado João Martins. O delegado ressalta, ainda, que familiares tentaram impedir a elucidação do crime, inclusive intimidando uma testemunha. O mandado de prisão foi cumprido e o suspeito encontra-se à disposição da Justiça.