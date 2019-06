INTERVENTORA DO HOSPITAL DE CIRURGIA APRESENTA OS RESULTADOS

04/06/19 - 16:46:01

A interventora do Hospital de Cirurgia, Márcia Guimarães, participou ontem, 3 de junho, de uma entrevista coletiva realizada pelo Ministério Público de Sergipe para apresentar à sociedade os resultados positivos dos 6 primeiros meses da Intervenção Judicial pela qual o Hospital está passando.

Durante a entrevista, Márcia Guimarães apresentou números e detalhes que comprovam as melhorias implantadas desde o começo da sua gestão, inicialmente enquanto Diretora Administrativa, através da Cogestão do Governo do Estado de Sergipe instituída em setembro de 2018, e como Diretora Geral, por meio da Intervenção Judicial ocorrida em novembro do mesmo ano.

Dentre os resultados positivos, ela destacou o aumento significativo das Cirurgias Cardíacas, serviço reativado após sua chegada ao Hospital. A média antes do fechamento da unidade era de 8,4 pacientes operados por mês, agora esse quantitativo é de 25,14.

A interventora também ressaltou o aumento do número de Cateterismos Cardíacos realizados. Em 2018, até agosto, a média era de 37 procedimentos por mês, após a intervenção esse número subiu para mais de 90. O aumento das cirurgias Oncológicas também foi destacado por Márcia, antes da intervenção a média mensal era de 20,2, agora subiu para 35,6. Além disso, os atendimentos Oncológicos, entre consultas e tratamento de quimioterapia, tiveram um aumento de 239,78%.

O Promotor de Justiça e diretor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Bruno Melo, avaliou de forma positiva os dados apresentados por Márcia Guimarães. “É um saldo muito positivo, a interventora apresentou hoje todas as melhorias nos serviços prestados, nós vimos isso em todos os índices. Depois da intervenção, temos rotina administrativa e transparência por parte do Hospital de Cirurgia”, afirmou.

Segundo Márcia, suas principais ações foram retornar os atendimentos, garantir a assistência e realizar organização administrativa. Ela afirmou que o compromisso continua. “Estamos trabalhando com responsabilidade e dedicação para que a população receba atendimento de qualidade, venho conduzindo essa gestão, juntamente com minha equipe, buscando sempre manter viva a missão assumida por Dr. Augusto Leite há 93 anos, de cuidar da vida dos sergipanos com amor, cuidado e dedicação”, explicou.

A interventora finalizou agradecendo a colaboração dos funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, Ministério Público de Sergipe e ao Dr. Aldo de Albuquerque Mello, juiz da 7ª Vara Cível.

Algumas outras melhorias podem ser destacadas, como:

Obtenção o Alvará da Vigilância Sanitária, suspenso desde janeiro de 2014;

Início da reforma da área para a implantação do novo tomógrafo;

Aquisição de aparelho de Raio-X fixo e reforma do setor;

Aumento no quantitativo de Neurocirurgias, com números do último trimestre ultrapassando o total de 2018 e aumento dos dias de realização de cirurgias nesta área;

Implantação da supervisão médica e administrativa e de plantonistas médicos e de Enfermagem nas UTIs conforme RDC;

Inauguração das novas instalações da Urgência Cardiológica, sendo o Hospital de Cirurgia a única instituição hospitalar de Sergipe habilitada pelo Ministério da Saúde para a linha do cuidado do IAM;

Início a revitalização do Centro Cirúrgico Geral, através da reforma de salas cirúrgicas e da reativação da Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA);

Mudança de sistema de rede de gases medicinais;

Implantação do Núcleo de segurança do Paciente, Núcleo de Qualidade e Núcleo de Educação Permanente;

Pagamento de todas as folhas de salários de médicos atrasadas, exceto as judicializadas (jan e fev/2017), e a dos gerentes e coordenadores referente a março de 2018;

Ativação de contratos de manutenção de equipamentos médicos;

Implantação da Comissão de Farmácia Terapêutica com a revisão da padronização de materiais e medicamentos e com construção de protocolos de uso e medidas administrativas, quanto às conformidades de recebimento e distribuição;

Instalação dos aparelhos que compõem o plano de modernização tecnológica das unidades, como novos desfibriladores, carrinhos de emergência, gasômetro, centrífuga, monitores multiparamétricos e bombas de infusão;

Abastecimento do enxoval hospitalar e melhorias no serviço de nutrição;

Aumento da oferta de consultas e exames ambulatoriais na área de cardiologia, com o retorno do serviço ambulatorial de cirurgias cardíacas e com a implantação dos exames de métodos gráficos: Eletrocardiograma, Ecocardiografia, Teste Ergométrico, Mapa e Holter;

Oferta de exames de endoscopia digestiva alta e baixa com sedação;

Reativação das cirurgias ortopédicas artroscópicas de joelho e ombro.

