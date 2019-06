Ipesaúde inicia ação de promoção à saúde no Ministério Público

Até a próxima quarta-feira (05), a equipe de enfermagem do Ipesaúde estará na sede do MP realizando aferição de pressão e glicemia, além de aplicação de vacina contra a gripe

Nesta segunda-feira(03), o Ipesaúde iniciou a segunda edição da Ação de Prevenção e Promoção à Saúde, que está sendo realizada em parceira com o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE) e tem como público-alvo membros e servidores do órgão. Até a próxima quarta-feira (05), a equipe de enfermagem do Ipesaúde estará na sede do MP realizando aferição de pressão e glicemia, além de aplicação de vacina contra a gripe.

A ação foi bem recebida pela servidora Benilda Silva. “Nossa saúde é um bem precioso e essa ação é muito válida por nos orientar em relação a isso, principalmente por se tratar de orientação sobre doenças silenciosas como hipertensão. Muitas vezes a rotina intensa não nos permite avaliar com o cuidado devido”, disse.

A vacina contra a gripe também foi disponibilizada e está sendo administrada para membros e servidores no Centro Médico do MP. Com o encerramento da campanha de vacinação no último dia 31 de maio, as doses já estão disponíveis para o público em geral nos postos de saúde, inclusive na Sala de Vacinação do Ipesaúde, localizada na sede da autarquia.

O assessor da Procuradoria-Geral de Justiça, Antônio Teles, recebeu a vacina e falou sobre a ação. “Toda campanha de imunização é imprescindível para conscientizar a população sobre a necessidade de prevenir doenças. Essa atividade que está ocorrendo aqui é extremamente favorável e facilita ainda mais por ser realizada em nosso ambiente de trabalho. Quero parabenizar a todos os envolvidos”, comenta.

Promoção à Saúde

O Ipesaúde tem realizado uma série de ações para os beneficiários e público em geral de órgãos públicos e unidades da autarquia. Além de aferição de pressão e glicemia, a equipe desenvolve um trabalho constante de orientação e, quando os índices apresentam alguma alteração, o cidadão buscar ajuda médica o mais rapidamente possível.

A ação no MP seguirá com imunização contra a gripe para membros e servidores até amanhã (4), das 8h às 13h. A aferição de pressão e glicemia ocorre hoje (3) e quarta-feira (5).

Fonte e foto assessoria