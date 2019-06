Kaelzinho Ferraz o Rei dos Biscoitinhos no Monteiro Futebol Clube

04/06/19 - 07:18:46

O Cantor Kaelzinho Ferraz esteve nesta segunda-feira (03), no MFC (Monteiro Futebol Clube Society) em Nossa Senhora do Socorro, para bater um baba com os amigos. Kaelzinho é um jovem talentoso, educado,muito brincalhão arrancou sorrisos de todos que fazem parte do MFC, e garantiu ir mais vezes!! O garoto que está estourado em todo o Estado e conquistando o Nordeste com a Música “Biscoitinho” que também já teve a oportunidade de gravar com a cantora Márcia Felipe.

O Society MFC vem conquistando todos os clientes anônimos e artistas do nosso Estado com uma excelente estrutura e conforto para seus clientes, já tiveram a oportunidade de jogar em nossos campos os Cantores que também são sucesso no Estado e no Brasil , Luanzinho Moraes e Devinho Novaes.

Para o MFC é uma honra ter esse trio pé em baixo, jogando em nossos campos!

Assessoria do MFC: Genisson Cruz