Licitação das feiras livres: Emsurb realiza abertura das propostas de preços

04/06/19 - 16:20:52

A Comissão de Licitação da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) concluiu, no final da manhã desta terça-feira, 4, mais uma etapa do processo de licitação das feiras livres da capital, que dará a concessão, pelo prazo de dez anos, às empresas que oferecerem os menores valores, por lote, para a organização e infraestrutura de comercialização nesses espaços. Das cinco empresas credenciadas, quatro foram classificadas e seguem para a próxima etapa.

“A partir de agora, começam as avaliações documental e das propostas de preços apresentadas pelas empresas classificadas no certame. Neste período, serão verificadas, de forma mais detalhada, as planilhas de custo e, assim que concluída toda a análise, a Emsurb entrará em contato com as empresas ou seus representantes para informar o dia da nova sessão”, explicou a presidente da Comissão, Émile Dantas de Carvalho Cartaxo.

“Este é um novo momento para a administração municipal. Agora, a indicação das empresas para administrar as feiras livres sai da diretoria da Emsurb e passa por um processo muito mais democrático, competitivo e legal”, informou o presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas. Ainda segundo o presidente, se tudo ocorrer dentro da normalidade, sem intercorrências administrativa ou judicial, a licitação para a concessão do serviço público deverá ser concluída até o final deste mês de junho.

Além dos cinco representantes da Comissão de Licitação da Emsurb, estavam presentes representantes da Procuradoria Jurídica, do Controle Interno e técnicos da empresa municipal.

Fonte e foto Emsurb