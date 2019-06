MAIS UM MOTOCICLISTA MORRE APÓS SE ENVOLVER EM ACIDENTE EM ARACAJU

04/06/19 - 07:46:06

As informações são de que o motociclista que não teve seu nome revelado, morreu no inicio da noite desta segunda-feira (03), após ser atropelado por um ônibus do transporte intermunicipal, próximo ao Terminal de Integração da Atalaia, em Aracaju.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e esteve no local, mas devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e morreu no local.

O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado e recolheu o corpo.