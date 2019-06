Movimento Pensar Propriá: propostas focadas para o desenvolvimento

O Movimento Pensar Propriá (MPP) é uma iniciativa da sociedade civil com finalidade filantrópica voltada ao campo de ações que promovam uma reflexão sobre o desenvolvimento do Município e sua população. Não é de caráter partidário e tão pouco político.

Inicialmente é formado por oito componentes de diversas áreas, a saber: Ediane Santana Gonçalves (Saúde), Georgina Vieira (Psicóloga), Maria Helena Melo Santana (Professora e membro da Ordem Franciscana – OFS), Izabel da Glória Freire Duarte (Professora e membro do OFS), Jackeline Maria da Silva (Saúde), Layana Soares Costa (Psicológa), Luiz Antônio Sandes Vieira (Gestão e RH), Maria Stael de França Fernandes (Professora) Adeval Marques, área de História e Comunicação.

Em ação

No dia 19 de junho o MPP estará sendo apresentado de forma oficial em Propriá com ações em diversos campos e uma palestra com Dr. Almir Santana, focada em IST. Serão implementadas ações na área de Assistência Social, Educação e Saúde. Elas irão acontecer concomitante no Bairro Maria do Carmo, com início marcado às 8hs. Em todas as ações, é fundamental e indispensável a parceria com a Prefeitura Municipal de Propriá e os órgãos da administração com apoio da Guarda Municipal e SMTT. O público alvo das ações são os moradores da comunidade e quem mais manter interesse.

O MPP é pensante. Preocupado em promover qualificação profissional para preparação e fortalecimento aos jovens que visualizam o mercado de trabalho, o grupo procurou a Federação do Comércio do Estado de Sergipe (Fecomércio) e firmar parceria.

Como ação primeira, na última sexta-feira, 31 de maio, parte do MPP esteve presente em reunião com o Presidente da Fecomércio, o empresário Laércio Oliveira e da Diretora Regional do SENAC, Sra. Priscila e da Diretora Regional do SESC, Dra. Aparecida, além do Superintendente da FECOMÉRCIO Maurício Gonçalves.

Helena Santana, Georgina Vieira e Luiz Antônio Sandes Vieira levaram diversos assuntos voltados ao desenvolvimento de Propriá. Entre estes os serviços ofertados pelo SISTEMA SESC/SENAC que podem contribuir com a melhoria das condições de vida do nosso povo, como o Programa Mesa Brasil, Cursos Gratuitos de Preparação para o Mercado de Trabalho e atividades voltadas para população da 3ª Idade. O Prefeito Iokanaan Santana esteve presente.

O MOVIMENTO PENSAR PROPRIÁ, formado por um grupo de voluntários, tem como um dos objetivos resgatar a posição de destaque de nossa Cidade, somando esforços ao poder público, em todas as suas instâncias, aos empresários e à população, para discutir e trazer soluções que destravem o nosso desenvolvimento.

