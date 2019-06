“Nas Ruas” com o Cabo Amintas retrata precariedade do Alto da Jaqueira

04/06/19 - 11:17:03

O mais novo episódio do programa “Nas Ruas”, live apresentada pelo vereador Cabo Amintas (PTB) em suas redes sociais, chegou ao Alto da Jaqueira. A noite desta segunda-feira, 3, foi marcada por mais denúncias do parlamentar quanto ao descaso do prefeito Edvaldo Nogueira com bairros da zona norte.

Logo de início, Amintas situou os espectadores. Relembrou sua visita ao bairro Moema Mary e a avenida Euclides Figueiredo além de desdenhar do título de Aracaju como capital da qualidade de vida.

“Como nós prometemos, na semana passada estivemos na região do Moema Mary, na avenida Euclides Figueiredo. Em seguida fomos convidados para vir aqui para o Alto da Jaqueira. Vocês precisam ver como está a situação aqui. Onde, diz o prefeito, é a cidade da qualidade de vida. É mais uma mentira do prefeito Edvaldo Nogueira”, criticou.

E continuou, “vejam como a lama está nesse lugar, veja a situação das pessoas. Aqui os moradores trocam as lâmpadas pra trazer uma sensação de segurança nesse bairro. Realmente difícil… A população está cansada de ser enganada, senhor prefeito. Senhores vereadores que puxam o saco do prefeito, que ficam revoltados quando mostramos a verdade: saibam que não vamos parar um segundo, vamos continuar denunciando”.

Morador da região há 6 anos, Bosco criticou a falta de ação do poder executivo no local. Ressaltou também os paliativos com barro, que, ano a ano, tiram a esperança da comunidade de uma solução definitiva. Depois de Bosco, vários outros moradores se reuniram ao redor do parlamentar petebista para mostrar sua revolta em relação ao lamaçal que constitui as ruas do Alto da Jaqueira. “Político só vem aqui pra olhar, fazer promessa, mas ninguém vive de promessa. Nem santo está aguentando mais. Só vindo promessa, promessa, promessa e a gente dentro da lama, com rato, com bicho”, afirmou outra moradora.

Outra reclamação dos moradores, além das ruas cobertas por barro, é a iluminação pública. Escassa, às vezes a própria comunidade troca as lâmpadas num momento de necessidade. A condição dos postes também não é positiva. Cabo Amintas chamou a atenção para o perigo de um poste com boa parte de sua estrutura desmantelada.

Caminhando ao lado da população do bairro, o estado das ruas chegou a ficar ainda pior. O que era apenas barro e lama, graças às chuvas, se tornava uma mistura entre grandes buracos nas vias e água fétida de esgoto escorrendo. Outro assunto abordado pelos moradores foi a insegurança.

“Não tem segurança nenhuma pra gente aqui. Pais de família com criança dentro de casa passa sufoco…”, refletiu uma moradora. O pensamento logo foi completado por outra, que afirmou: “A gente não tem segurança nenhuma. A segurança da gente é Deus”.

“O senhor e a equipe do senhor estão sentindo o que a gente está sentindo na pele. Seria bom que eles [outros políticos] também sentissem. Se eles fizessem isso era bom, mas não fazem”, criticou mais uma moradora.

Por fim, Cabo Amintas reafirmou o convite feito aos vereadores em visita à outros bairros. Além disso, cobrou da prefeitura, tanto do gestor municipal quanto de seus secretários, um trabalho bem feito e verdadeiro para com a população.

“A gente não é demagogo pra dizer que sabe a situação da comunidade se a gente não mora aqui. Quem sabe a realidade é quem vive. Com o ônibus, as pessoas pagam o mesmo valor mas descem bem longe e tem que ir à pé. […] Gostaria de convidar os senhores vereadores para que venham nesses bairros. Mostrarei essas imagens na tribuna e vamos cobrar a presença dos senhores. Quem quiser vir, quem quiser mostrar a realidade de seu bairro, já que cada vereador mora em um bairro diferente. É necessário que o prefeito tome vergonha na cara e que trabalhe. Outra coisa: secretários, parem de mentir! Está ficando feio”, disparou.

Fonte: Assessoria de imprensa do Cabo Amintas