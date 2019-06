O Estado vai respirar feliz

04/06/19 - 00:01:25

Diógenes Brayner – [email protected]

O governador Belivaldo Chagas (PSD) trabalha em silêncio. Preferiu agir assim que se expor e “apenas fazer estardalhaço”. Percebe-se que faz uma administração sem usar ‘foguetes’ e atua de forma discreta, como “se fosse um tímido”. Entretanto, vem fazendo o trabalho que precisa para ajustar o Estado. Segundo técnicos de sua equipe, ele age de forma que não haja interferência que possa inverter objetivos dos seus projetos. Em nome da fidelidade ou da força de aliados, muita coisa se deixa de fazer para que não atinja o xis das questões políticas.

Com esse estilo, evita a “ação de pedradores” que se deliciam com “o quanto pior melhor”. E vai levando um trabalho técnico bem projetado, que pode surpreender todo o Estado, até mesmo já a partir de setembro. Não há projeções de obras faraônicas e nem qualquer tipo para ostentar o ilusório. Prefere se dar com o elemento surpresa, que provoque um sentimento na população de que “esse é o cara”. Enquanto a busca pelo pior movimenta segmentos contrários ao seu trabalho, a certeza da construção de um caminho melhor anima toda a estrutura montada, que mantém o sigilo como forma de fazer funcionar objetivos.

Belivaldo Chagas desprendeu-se de amarras políticas e até de compromissos que, de alguma forma, poderiam prejudicar o trabalho de construção de um Estado que teve perdas lamentáveis, até mesmo quando estava bem enfronhado no Governo Federal. Já se faz um diagnóstico do tanto que Sergipe perdeu por tomar posições que criaram barreira para o seu desenvolvimento. E muito se ficou de realizar por posicionamentos ideológicos absolutamente desnecessários. As portas do Planalto jamais poderiam se fechar para um Estado pequeno, pobre e em situação difícil, exclusivamente por adotar posição radical e contrária em decisões absolutamente políticas.

Os tempos não pedem mais a fixação de convicções que prejudiquem o povo e a ordem é recuperar um Estado que se perdeu em pontos ideológicos fixos. Belivaldo tem apenas cinco meses de posse como governador eleito. Quase nada em relação a quatro anos de mandato. Entretanto, a oposição e adversários de momento cobram dele exatamente o que não foi realizado, ordenado e reorganizado em Governos anteriores, no campo da economia e finanças que, levou Sergipe a um estado de crise irresponsável. O caos…

A partir de setembro a expectativa é que se retire o balão de oxigênio, o Estado liberte-se dessa agonia e respire mais feliz. Daí é retomar o caminho de um Sergipe que tinha a melhor renda per capita do País.

Retorno de Edvaldo em silêncio

Edvaldo Nogueira já retornou de férias e está no comando da Prefeitura. Reassumiu ontem, no final da tarde, em seu gabinete e sem qualquer auê midiático.

*** A solenidade seria pela manhã, mas Nitinho teve um rápido ‘piripaque’.

Arquivo de inquérito

O ministro Ricardo Lewandowski arquivou inquérito contra a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) e ex-senador Eduardo Amorim (ex-DEM), delatados pelo ex-presidente da Odebrecht, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos.

*** Segundo a delação, em 2014, a empresa teria pago R$ 600 mil para a campanha de Eduardo ao governo de Sergipe e de Maria do Carmo à reeleição ao Senado.

*** Em sua decisão, Lewandowski afirma que não há provas suficientes que amparem uma denúncia, já que as diligências foram infrutíferas.

Esmeralda se defende

A ex-prefeita de Carmópolis, Esmeralda Mara, diz que confia na Justiça e que vai provar que não cometeu nenhuma irregularidade sobre contrato de bandas.

*** Advogado Fabiano Feitosa já está entrando com recursos em defesa da ex-prefeita.

Frente dos Rodoviários

O deputado Valdevan Noventa (PSC-SE) estaria lançando a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores Rodoviários amanhã, na Câmara dos Deputados.

*** A perspectiva é de que ele vai receber lideranças do setor de todo de todos os Estados do País.

Conscientizar pessoal

Segundo informação de Brasília, realmente há esse movimento para criação da Frente. Essa fundação seria para conter a greve dos caminhoneiros, a pedido da cúpula do Governo.

*** O objetivo é conscientizar os caminhoneiros que tentariam a paralisação, mas só se tivesse o apoio dos rodoviários.

Filiações de peso

A direção estadual do MDB está conversando com várias lideranças do interior para filiação de nomes de peso no partido, que possam mudar toda a estrutura da sigla no Estado.

*** Inclusive com candidaturas a prefeito na maioria dos municípios.

Articulação no Estado

O vice-presidente do MDB, ex-deputado federal Sérgio Reis, é quem vem fazendo as articulações no Estado e conversando para valer com lideranças do interior.

*** O ex-governador Jackson Barreto, em relação ao Diretório Estadual não se envolve e cuida bem do Diretório Municipal.

Ainda provável

Já o deputado federal Fábio Reis, que é o presidente regional do MDB, pensa em candidatar-se a prefeito de Lagarto, mas ainda está na base do provavelmente.

Já Sérgio retorna à política e pode candidatar-se a deputado federal.

Almeida não recua

O ex-senador Almeida Lima não recua da candidatura a prefeito de Aracaju e já mantém conversas com lideranças municipais, inclusive vereadores.

Até o momento, Almeida não definiu em qual partido vai se filiar.

Põe Pros à disposição

O ex-deputado estadual Robson Viana (Pros) já colocou o seu partido à disposição do ex-senador Almeida Lima, para filiação ou composição com a legenda a qual ele se filiar.

*** Robson Viana teria confirmado o seu apoio a Almeida Lima para prefeito no próximo ano.

Espera não será ‘ad eternum’

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse ontem que o seu partido ainda espera que o prefeito Edvaldo Nogueira se filie ao partido, mas “essa espera não será ad-eternum”.

*** Segundo Fábio, Edvaldo será uma coisa em 2020, Não vindo será outra.

*** Lembrou que o TSE aprovou a fusão do PCdoB com o Partido Pátria Livre (PPL) e isso pode provocar alguma mudança.

Telefonema a Zé

Fábio Henrique ligou para o ex-prefeito José Franco e conversaram muito em razão de cirurgia. Marcaram para um café talvez na próxima semana: “a política não pode separar amigos”, disse Fábio.

*** No próximo ano os dois podem estar em palanques diferentes na disputa pela Prefeitura de Socorro.

Daniela está em Brasília

A delegada Daniela Garcia já se encontra trabalhando em Brasília, no Ministério da Justiça e Segurança, requisitada para a equipe de Sérgio Moro.

*** Daniela está em área específica do Ministério.

Circulando pela feira

Sábado passado, o ex-prefeito Heleno Silva (PRB) circulou pela feira de Nossa Senhora da Glória e foi solicitado por alguns leitores: “venha se candidatar aqui no município com Jairo [ex-deputado Jairo Santana]”.

*** -Tive quase oito mil votos pra Senado em Glória, disse Heleno.

Agamenon tenta retorno

O ex-vereador Agamenon Sobral (PP) tenta retornar à Câmara de Aracaju no próximo ano e vem mantendo contados com lideranças da Capital com esse objetivo. Agamenon produziu discursos polêmicos quando esteve no mandato.

*** Segundo Agamenon, o PP disputa com 19 candidatos e lembra que este ano não haverá coligação proporcional.

Chapa vencedora na ASMB

A chapa ‘Democracia, Independência e Coerência’, que tinha o promotor Nilzir Soares Vieira como candidato a presidente da Associação Sergipana do Ministério Público, foi vencedora das eleições realizadas ontem.

Perdeu a chapa ‘Diálogo, Independência e Avanço, que tinha como candidata a presidente a promotora Luciana Duarte Cabral, que contava com o apoio do procurador geral de Justiça, Eduardo D’Ávila.

Sobre Neymar e o estupro

O subtenente Edgar Menezes revela que não tem apreço pelo jogador Neymar e admitiu que ele errou ao divulgar as fotos da garota que esteve com ele em Paris. “Mas quanto ao estupro, continuo achando que não passa de uma tentativa de extorsão”.

*** – Sinto muito contrariar algumas pessoas, mas a mulher sair do Brasil a convite de um homem, com tudo pago, sem ter nenhuma ligação com ele, está querendo o quê? Um pedido de casamento? – perguntou.

Nos grupos sociais

Rogério denuncia aprovação – O senador Rogério Carvalho (PT) disse, ontem, que no dia em que vocês forem atrás do INSS e tiverem dificuldade de acessar o benefício, lembrem-se que neste dia, foi com o voto de senadores e senadoras em torno de uma Medida Provisória em que tivemos menos de três horas para discutir que o seu direito está sendo obstruído.

*** – Nós deveríamos estar aqui pensando e aprovando medidas para gerar riquezas, para gerar inclusão, para botar comida na mesa dos brasileiros e brasileiras, disse Rogério.

///Lula com PDT e PSB – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve em reunião com dirigentes do PDT e do PSB na última semana, segundo o jornal Folha de S. Paulo, para construir uma rede de esquerda para se opor ao governo de Jair Bolsonaro (PSL) e iniciar alianças com o PT pensando nas eleições municipais de 2020.

*** De acordo com a publicação, o PT também deve apresentar um pacote de projetos contra o desemprego, para alavancar o consumo e ampliar a arrecadação. Deputados e senadores do partido já protocolaram algumas dessas propostas no Congresso. A iniciativa da legenda é fazer propostas distintas às políticas do atual presidente da República.

///Dez anos para CNH – O presidente Jair Bolsonaro deve enviar hoje um projeto de lei que altera o Código Brasileiro de Trânsito para ampliar de cinco para 10 anos a validade da carteira nacional de habilitação (CNH), além de dobrar dos atuais 20 para 40 o limite de pontos para a suspensão do documento.

O próprio presidente usou as redes sociais ontem para confirmar o envio da proposta. O governo descartou a ideia inicial de promover as mudanças via medida provisória.

Um bom bate papo

Discussão ampla – Direção do PT teve uma ampla reunião no sábado, com lideranças da grande Aracaju para discutir eleições de 2020.

Tudo em silêncio – Edvaldo Nogueira reassumiu a Prefeitura de Aracaju no mais absoluto silêncio. Retornou de férias no final de semana.

Tenta mudar – Procuradores de Justiça elegeram presidente da Associação da classe com o toque de tentativa de mudança.

Muito escura – As ruas do bairro 13 de Julho à noite são escuras e desertas. Precisa que a Energipe verifique e mude as lâmpadas queimadas.

Festejos juninos – As cidades de Estância e Lagarto incrementam os festejos juninos e agitam a região Sul e Centro Sul. Superam os anos anteriores.

Tão animados – Aracaju ainda não se movimenta para o Forro Caju, mas a expectativa é de que os festejos sejam tão animados quanto antes.

Forma discreta – O deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) é candidato a prefeito de Aracaju, mas está atuando de forma discreta. Estratégia de pré-campanha.

Brilho do olho – Carlos Ayres Brito: “As estrelas até que tentam, mas não conseguem cintilar tão puro quanto o brilho do olho de quem só fala a verdade aqui na Terra”.

Nível de pobreza – O quê cada um espera do Brasil? Falo nos desempregados e naqueles que estão abaixo do nível de pobreza.