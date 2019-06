PMA e entidades se unem para valorizar o Centro Comercial

04/06/19 - 06:28:50

A Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), tem atuado para promover melhorias por toda a cidade. Uma das ações, visa levar mais ações ao Centro Comercial da cidade. Por meio de uma parceria entre a administração municipal e entidades empresariais, surgiu o projeto “Núcleo Centro Forte” que buscará implementar uma série de ações promocionais que criem uma ambiente convidativo não apenas em datas específicas mas todo o ano. A parceria conta com a Prefeitura, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), em parceira com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe (Sebrae) e Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL).

Para o presidente da Emurb, parcerias como essa sempre vêm para beneficiar a população. “Está sendo bastante salutar esta parceria e estamos adotando princípios de economicidade e qualidade, porque os bancos, as grelhas e demais equipamentos urbanos estão sendo feito pela Diretoria de Operações e com o trabalho de nossos servidores. Tudo desenvolvido semanalmente conforme nos chegam as demandas dos empresários que também são dos aracajuanos, pois beneficiará qualquer cidadão que se dirija a lojas dos calçadões. Como faz parte da gestão municipal, estamos sempre abertos ao diálogo, a parcerias e a sugestões que venham a beneficiar a população”, afirmou o Ferrari.

Os representantes do setor empresarial chegaram a ser recebidos pelo prefeito Edvaldo Nogueira para firmar a parceria. O presidente da Fecomércio, Laércio Oliveira, elogiou a celeridade com a qual a Prefeitura acatou as sugestões e iniciou o trabalho de melhorias nos calçadões. “Intermediei o encontro com a presença do prefeito Edvaldo Nogueira e demonstramos a necessidade desta parceria. De imediato, ele acreditou na ideia e, agora, já temos a Emurb atuando naquilo que pleiteamos. Vimos também no secretário Sérgio Ferrari um apoiador, pois estamos percebendo todo o seu empenho para atender ao que chega até ele. Nunca devemos esperar tudo do setor público como único provedor e esta parceria é um bom exemplo em que empresários e agentes públicos se somam para oferecer soluções, ressaltou Laércio.

O empresário Marco Pinheiro dirige a Acese e revela a importância do projeto e da fundamental participação da Prefeitura, por meio dos seus órgãos. “Depois da reunião que tivemos com o prefeito, nos comprometemos a, semanalmente, encaminhar à Emurb aquilo que entendemos que precisa ser feito e já temos a confirmação de que bancos estão sendo trocados, grelhas substituídas e a restauração de pedras portuguesas em pontos que ofereciam perigo, e isto nos contempla. A parte promocional de chamar o cidadão a frequentar o Centro é conosco e o que queremos é um trabalho que embeleze e garanta segurança a quem frequenta”, salientou.

Segundo o coordenador do projeto “Núcleo Centro Forte”, Maurício Vasconcelos, que também ocupa a vice-presidência da Acese, a ideia só terá sucesso se as instituições públicas e o setor privado se irmanarem para reoxigenar o Centro. “Quero registrar a diálogo existente entres nós, o prefeito Edvaldo e Ferrari, que estão cumprido à risca o que foi pactuado. E este comportamento dos gestores é preponderante para o êxito desta união que, a meu ver, é algo inédito. Estamos confiantes que, ao poucos, estamos consolidando uma parceria sólida”, destacou o dirigente classista.

Lojistas aprovam

Bastante entusiasmado, o empresário Luiz Fernando Carvalho pontuou a relevância da iniciativa. “Nunca havia presenciado um projeto que foi planejado em pouco tempo e, de imediato, apresente resultados factuais. Participei das reuniões e vi na sinceridade dos gestores de nossa cidade muita vontade de estar conosco. Agora, posso confirmar que o que antes era compromisso, agora, é trabalho real, pois, muitos pontos dos calçadões já receberam melhorias”, frisou.

Fonte e foto ascom