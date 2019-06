PMA realiza ação de conscientização durante Semana do Meio Ambiente

04/06/19 - 16:16:22

Falar sobre preservação ambiental e, mais do que isso, agir em prol do meio ambiente, são medidas urgentes que não podem, simplesmente, ser lançadas para o futuro, precisam ser concretizadas no hoje. Neste sentido, pensando em somar forças a diversas entidades e instituições públicas e privadas, a Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, vem desenvolvendo, desde esta segunda-feira, 3, a programação da Semana do Meio Ambiente, e, nesta terça, 4, juntou-se ao Riomar Shopping, do Grupo João Carlos Paes Mendonça (JCPM), no projeto “Jogando Limpo com o Mangue”, ação desenvolvida nesta manhã, no calçadão da avenida Beira Mar.

A principal ação foi voltada para a coleta de lixo no entorno do mangue, mas, paralelo a isso, a Prefeitura se somou ainda através da Superintendência Municipal do Transporte e Trânsito (SMTT) que, com o apoio a Unimed, realizou blitz educativa em alguns pontos da avenida Beira Mar. Participaram também a Marinha do Brasil, Ibama e Federação de Remo de Sergipe.

Para acolher o projeto e as parcerias, foi montado um espaço que contou com uma das atividades mais recentes da Sema, a Bolha Itinerante, estrutura inflável onde são desenvolvidas palestras, oficinas e exibição de vídeos lúdicos que retratam o futuro do planeta, caso não sejam tomadas medidas urgentes para preservação do meio ambiente.

O espaço ofertou também stands de produção de mudas de mangue; conduta consciente, que tratou sobre como a população pode fazer a sua parte; Sala de Ciências, que expôs espécies marinhas encontradas no litoral sergipano; Oficina de Nós, um estímulo à participação conjunto pela preservação do meio ambiente; Maquete Itinerante do Aterro Sanitário; Exposição Viva Oceano; Herdeiros do Futuro, que contou com a participação de crianças entre 5 e 6 anos de idade.

Para o secretário municipal do meio ambiente, Alan Alexander Lemos, o evento foi um forte exemplo de como a parceria entre o setor público e o setor privado pode funcionar bem. “Vemos ações efetivas para preservação do mangue e conscientização, ações que mobilizam as pessoas. A Sema segue empenhada em sua missão e a Prefeitura de Aracaju sempre procurando construir uma cidade que seja melhor para todos, que concilie o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente. Todas as questões ambientais não afetam somente os que estão vivendo no presente, mas no futuro e o futuro é hoje porque não podemos esperar, precisamos agir agora. A Semana do Meio Ambiente é para expandirmos as ações, mas, a Prefeitura atua durante todo o ano e a cada instante com um olhar aguçado e preocupado com o meio ambiente”, afirmou Alan.

O pensamento de cuidar no tempo presente é uma das metas do Grupo JCPM, como ressaltou o superintende do Riomar Shopping, Renato Martins. “Temos consciência do papel que a empresa representa, por isso, não medimos esforços para fazer a nossa parte, efetivamente, para diminuir os danos ambientais e cuidar da preservação do meio ambiente. Parceria são fundamentais porque, somente nos unindo, podemos potencializar ainda mais as boas atitudes. Assim, é de extrema importância a iniciativa da Prefeitura de estar conosco nessas ações”, destacou.

O evento tem como proposta levar as conscientização para toda população, mas, na esperança de desenvolver uma sociedade mais preocupada com as questões ambientais, conseguir instigar o interesse e boas ações dos mais novos é, também, uma meta importante.

As atividades desta manhã chegaram até o pequeno Hércules, de 5 anos, aluno de um escola particular da capital. O olhar curioso para cada stand e ação foi suficiente para que criasse uma série de questionamentos e, o melhor, fez nascer a sementinha da preservação. “Eu gostei dos bichinhos do mar e sei que a gente tem que cuidar deles. Sei também que não pode jogar lixo no mar, na rua porque faz mal”, disse em sua linguagem infantil, mas já tão consciente.

Dez anos mais velha do que Hércules, a estudante Milena Beatriz Pereira, aluna de uma escola pública de Aracaju, já tem o pensamento mais desenvolvido para as questões pertinentes ao meio ambiente. “Na escola, os professores desenvolvem muitas atividades com a gente e nos mostram o que podemos fazer para cuidar melhor do meio ambiente. Eventos como esse devem acontecer sempre porque chama a atenção das pessoas. Eu, por exemplo, já tenho outra visão das coisas depois do que vi”, ressaltou.

Mesmo intitulado como “Jogando Limpo com o Mangue” a ação visa amplificar as boas práticas. “Já estamos na sexta edição do projeto e, em todas elas, encontramos toneladas de lixo no mangue e isso mostra que as pessoas ainda não têm tanta consciência. Hoje, estamos com o foco no mangue, mas também em toda a vida marinha e sobre o descarte correto dos resíduos”, frisou a analista ambiental do Riomar, Viviane Andrade.

De acordo com a coordenadora de Educação Ambiental da Sema, Raphaella Ribeiro, reeducar a população para as questões ambientais é um processo lento, mas, valioso. “Não podemos medir esforços quando estamos falando sobre o futuro da nossa existência. Aos poucos, estamos sentindo mais o despertar das pessoas e isso mostra a importância de seguirmos com a educação ambiental. É importante destacar que a cidade pode crescer sem prejudicar o meio ambiente, até porque, o princípio da sustentabilidade é o tripé social/econômico/ambiental. É preciso que os três cresçam alinhados para que tenhamos uma cidade realmente sustentável, como faz parte do planejamento desta gestão”, concluiu.

A ações da Semana do Meio Ambiente seguem até a próxima sexta-feira, 7, com uma vasta programação. Ela faz parte dos movimentos em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, 5. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidades (ONU) em 1972 e tem como objetivo alertar a população mundial sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Por Tirzah Braga

Foto: Sergio Silva