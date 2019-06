Previna Móvel realiza testes rápidos de doenças sexual transmissíveis

04/06/19 - 10:53:22

Ao realizar exames, estamos habituados a esperar alguns dias ou semanas para que o resultado seja entregue. Nos casos em que há uma preocupação maior com a saúde, a ansiedade toma conta. Com o Previna Móvel, projeto da Prefeitura de Aracaju realizado através do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a pessoa pode ter o resultado imediato. O objetivo é prevenir, orientar e fazer exames rápidos das seguintes doenças sexualmente transmissíveis: HIV, Sífilis, e as hepatites dos tipos B e C. O projeto oferece um atendimento móvel gratuito e ágil, usando um automóvel estruturado com equipamentos médicos e profissionais da saúde, com o resultado pronto em 15 minutos.

A integração entre vigilância e atenção promovida pelo Previna Móvel, consiste em levar unidades do projeto para as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Aracaju, com o intuito de levar os testes rápidos para dentro das unidades e, assim, aumentar o alcance. De acordo com coordenadora do Programa Municipal de IST/Aids, Débora Oliveira, a convergência de ações de programas da Prefeitura de Aracaju é fundamental, não apenas para que haja cada vez mais adesão da população ao atendimento móvel, mas também para a realização de mais atividades externas do Previna Móvel.

Além das UBSs, o projeto vai a outros diversos pontos da cidade, como empresas, escolas e eventos públicos. O atendimento é voltado para toda a população e busca tornar a realização dos exames mais dinâmica para todos. Por isso, diferente do procedimento adotado pelas UBSs, que exige o cartão SUS para realizar exames, no Previna só é necessário um documento de identificação com foto para fazer um teste no atendimento móvel. “Nos casos em que o resultado para o HIV é positivo, a pessoa é encaminhada para o Centro de Especialidades Médicas (Cemar) e, quando o resultado é positivo para hepatite, o caminho é o Hospital Universitário (HU), que é o único lugar no estado que atende esses pacientes”, explicou Débora Oliveira.

A coordenadora salientou que o trabalho não é voltado apenas para os exames, mas a prevenção e orientação também são fundamentais nas ações do projeto. “Após os exames, fazemos o aconselhamento, explicando a importância da prevenção, e realizamos a entrega de preservativos masculino e feminino”, ressaltou.

Um passo de cada vez. É assim que Débora Oliveira acredita que o trabalho de conscientização do uso dos preservativos consegue ampliar o seu alcance e, desta forma, levar mais informação para a prevenção e tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. “Quando abordamos as pessoas e realizamos a entrega dos preservativos, isso inclui a camisinha masculina, feminina e o gel lubrificante, nós temos a oportunidade de levar informação à população. Elas recebem os preservativos e também aprendem sobre a possibilidade do exame rápido no Previna Móvel e toda prevenção que pode ser tomada”, enfatizou.

Trabalho no Forró Caju

Confirmado para os dias 23,24,28 e 29 de junho, o Forró Caju também contará com a presença do Previna Móvel. Durante o evento, será realizada uma ação de prevenção e informação. “Hoje, o Ministério da Saúde não trabalha apenas com o preservativo, há outras prevenções que chamamos de prevenção combinada, como, por exemplo, a profilaxia pós-exposição, caso a camisinha estoure. Durante a festa, vamos distribuir os preservativos e folders explicativos. Será um ponto de prevenção e promoção do Previna Móvel”, afirmou.

AAN

Foto: Marcelle Cristinne