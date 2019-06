Projeto Azahar participa de Semana do Meio Ambiente de Laranjeiras

04/06/19 - 10:12:46

No exato dia em que se comemora o Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, o Projeto Azahar: flor de Laranjeiras ministrará duas palestras para estudantes do ensino fundamental da Escola Municipal Leonídio Leite, no povoado Bom Jesus. Com o tema “Tome consciência: a água do planeta pode faltar!”, as palestras integram a programação oficial da II Semana de Meio Ambiente de Laranjeiras, promovida pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Meio Ambiente.

No turno da manhã, a partir das 10h, quem ministra a palestra é Aldjane Moura, Mestre em Recursos Hídricos pela UFS e assessora em Educação Ambiental do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras. Por meio de atividades lúdico-educativas, dinâmicas e recursos audiovisuais, Aldjane abordará temas como poluição dos rios e a importância do rio Sergipe para a comunidade, junto a cerca de 100 meninos e meninas estudantes do ensino fundamental menor.

No turno da tarde, às 14h, assume a tarefa o professor Cristyano Ayres Machado, Pós Doutorando em Recursos Hídricos pela UFS, membro do Grupo de pesquisa ACQUA-UFS e colaborador do Projeto Azahar: Flor de Laranjeiras. Com metodologia participativa e interativa, sua palestra pretende provocar nos estudantes a reflexão sobre a situação crítica em que se encontra do meio ambiente e sobre a responsabilidade coletiva no processo de preservação e conservação ambiental. A proposta é que os cerca de 100 estudantes do ensino fundamental maior que participarão da atividade repliquem os conhecimentos trocados durante a palestra junto a seus pares e suas famílias.

Sobre o projeto

O projeto Azahar: flor de Laranjeiras é realizado pela Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de Sergipe (Fapese), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS) e a Petrobras, através do projeto Petrobras socioambiental. Desenvolvido em Laranjeiras, mais especificamente voltado para as comunidades de Pedra Branca e Bom Jesus, o projeto tem o objetivo de contribuir com a promoção da segurança hídrica na região, por meio da racionalização, conscientização e efetivação de um projeto de educação que contribua para o aproveitamento, o cuidado ambiental e com os recursos hídricos. Para atingir este escopo, o projeto realiza ações de monitoramento hídrico, educação ambiental, restauração florestal e pesquisa científica no rio Sergipe.

Entre as ações de educação ambiental que serão realizadas pelo projeto, destacam-se oficinas participativas, curso de formação voltado para professores da rede pública, eventos técnico-científicos sobre segurança hídrica, além de palestras e atividades nas escolas.

Semana do Meio Ambiente

Realizada de 3 a 7 de junho, a Semana do Meio Ambiente de Laranjeiras apresenta vasta programação. Além das palestras ministradas pelo projeto Azahar, o evento contará com a inauguração da Sala Verde de Laranjeiras, programa de educação ambiental desenvolvido pela prefeitura de Laranjeiras, no dia 5, a partir das 8h, no Bureaux de Turismo.

Ainda como parte da programação do evento, serão realizadas as palestras “Agenda 2030 e os desafios do desenvolvimento”, ministrada pela professora mestra Leonilde Gomes da Silva Agra, e “O ICMS ecológico como instrumento de desenvolvimento sustentável local”, proferida pela mestra Isabella Moura Carvalho Lima. Ambas as palestras acontecem na Câmara de Vereadores, a partir das 19h., também do no dia 05 de junho.

Por Débora Melo