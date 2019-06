São João no Centro Comercial de Aracaju terá dez dias de forró e quadrilhas juninas

04/06/19 - 12:33:18

Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL), em parceria com o Sebrae, Prefeitura de Aracaju, Fecomércio e entidades lojistas empresariais, o São João no Centro da Cidade foi aberto no último sábado, 01, e vai prosseguir animando os calçadões da João Pessoa com rua Laranjeiras até o dia 28 de junho de 2019. Ao todo serão dez dias de animação, com a participação de trios pé de serra e quadrilhas juninas.

O palco principal ficará na confluência dos calçadões da Laranjeiras com João Pessoa e visa movimentar o comércio durante o mês de junho, considerado pela CDL como “importante para o aquecimento das vendas, junto com o Dia dos Namorados”, opina Brenno Barreto, que preside a entidade.

Na abertura, sábado, ocorrido às 11h, foi feita a participação da quadrilha Junina Xodó da Vila, que animou as ruas do Centro e ainda trouxe a clientela pra dança. O ato contou com representantes das entidades lojistas, o presidente da CDL, Brenno Barreto, da Fecomércio, Laércio Oliveira, além de vários diretores e consumidores do maior shopping a céu aberto da capital sergipana.

“Trata-se de uma época de grande movimentação com a presença dos sergipanos e turistas que costumam nos visitar, que preservam o hábito das compras ao ar livre e nada melhor do que estar nesse ambiente ao som do trio pé de serra e nossas quadrilhas juninas”, reforça Brenno.

Programação

Para os próximos dias, estão previstas as apresentações dos trios de forró e quadrilhas juninas nas seguintes datas da semana: 08 e 22 de junho (ambos no sábado), das 10 às 13h.

Já durante a semana, a folia junina do “São João no Centro” acontecerá dias 07, 12, 14, 19, 21, 27 e 28 de junho. “Neste caso, o horário será modificado, ocorrendo no período vespertino das 14 às 17h, sempre nos calçadões”, diz o superintendente Executivo da FCDL-Sergipe, Edmilson Andrade.

Por Elton Coelho

Foto assessoria