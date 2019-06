Silva terá sessão extra de show que canta Marisa Monte

04/06/19 - 10:17:46

Neste sábado, dia 08, o cantor capixaba apresenta, em Aracaju, uma homenagem a Marisa Monte baseado no álbum indicado ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. A apresentação ocorre no teatro Atheneu e terá sessão extra às 19 horas, já que a sessão das 21 horas está esgotada.

“Escolhi interpretar as canções da Marisa porque sou muito fã e sempre a admirei, desde criança. Ela ficou sabendo do programa e me escreveu um e-mail agradecendo pela escolha e dizendo que me acompanhava desde o começo da carreira”, conta Silva.

A sessão extra faz uma viagem pelos 31 anos de carreira de uma das vozes mais icônicas da MPB. Silva sobe ao palco acompanhado de Rodolfo Simor (guitarra), Hugo Coutinho (bateria e programações) e Jackson Pinheiro (baixo). Ele oferecerá novas cores a clássicos como “Ainda Lembro”, “Beija Eu”, “Não Vá Embora” e “Infinito Particular”. Além de apresentar “Noturna”, parceria de Silva e seu irmão Lucas Silva com Marisa, indicada ao Grammy Latino de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Ingressos na bilheteria do Teatro Atheneu ou no Guichê Web.

Fonte e foto assessoria