TÉCNICOS DO CONBASF REALIZAM VISITAS TÉCNICAS A LIXÕES NO INTERIOR

04/06/19 - 16:26:07

O departamento técnico de engenharia e a equipe de Educação Ambiental do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco (CONBASF) realizaram, na sexta-feira (31), visita técnica dos lixões nos municípios de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre e Nossa Senhora da Glória a fim de produzir relatório sobre a situação de cada um.

As visitas feitas pelo engenheiro civil Gilvando M. da Costa, a tecnóloga Anne Grasiele e a bióloga Vania Benício foram executadas de forma a verificar as atuais situações dos lixões e quais melhorias e adequações nos projetos desenvolvidos pelo Consórcio, para atendimento a lei 12305/2010 visando a diminuição dos impactos ambientais, a exemplo da proliferação de insetos e ratos (para minimizar a transmissão de doenças) e, principalmente, a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas por meio do chorume.

Ascom/CONBASF