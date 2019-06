Vereador Anderson de Tuca faz apelo ao prefeito Edvaldo Nogueira

04/06/19 - 15:14:33

Para que ele possa repensar a terceirização dos serviços na Zona Sul. “Se está dando certo no Nestor Piva, precisamos ampliar”

O Centro Médico do Trabalhador, responsável pela gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, prossegue com o trabalho de humanização e excelência com qualidade e execução da prestação dos serviços médicos e clínicos disponibilizados para a sociedade aracajuana.

E, quem teve a oportunidade de conhecer o trabalho operacional realizado na unidade nesta terça-feira, 03, foi o vereador Anderson de Tuca (PRTB). Que destacou a importância da sua visita, principalmente por ter ocorrido em um dia que a UPA estava lotada, em decorrência da escala incompleta do Hospital de Pequeno Porte (HPP) Des. Fernando Franco, localizado no conjunto Augusto Franco.

Na oportunidade, o vereador conversou com os pacientes e funcionários, momento em que foi possível perceber, in loco, a agilidade nos atendimentos realizados através do processo de classificação de risco implantado.

“Presenciei um novo ambiente, com um trabalho de humanização. Encontrei uma farmácia sem a falta de remédios, o funcionamento do aparelho de raio-x (que anteriormente vivia quebrado), uma informatização dos serviços e o serviço de triagem através do processo de classificação de risco que funciona, contribuindo com a execução na realização dos serviços”, frisou.

Na ocasião, o vereador lamentou a falta de médicos na UPA Zona Sul, que tem provocado a superlotação do Nestor Piva, e ressaltou a necessidade de se repensar a questão e descobrir uma forma de saber os motivos de não funcionamento, seja por falta de médicos ou o não cumprimentos por outros motivos.

“Faço uma apelo ao prefeito Edvaldo Nogueira para que ele possa repensar a terceirização dos serviços na Zona Sul. Se está dando certo no Nestor Piva, precisamos ampliar. Temos aqui um setor exclusivo para avaliação de contratos, com uma rotatividade e satisfação dos pacientes e funcionários (mediante estrutura oferecida). O que está sendo feito no Nestor Piva é satisfatório para a população”, salientou.

Segundo o parlamentar, o Nestor Piva dispõe de um quadro de clínicos disponíveis diariamente que nem a rede privada possui para a realização de atendimentos.

“Temos observado o fluxo de pessoas e a velocidade nas informações. O serviço público deveria ser encarado de forma semelhante ao da iniciativa privada, assim o serviço melhoria demais. A terceirização de forma correta e transparente será a solução para um atendimento mais humanizado.

Nos quatros meses que antecederam a decisão da prefeitura de Aracaju de realizar a terceirização operacional e clínica da UPA foram realizados 25.528 atendimentos. Já no período com administração da unidade através do Centro Médico do Trabalhador já ocorreram quase 71 mil, além de redução da quantidade de óbitos na unidade.

Fonte e foto assessoria