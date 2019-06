Ações da Semana do Meio Ambiente acontecem até sexta-feira, 7

Começou na segunda-feira, 3, e vai até o dia 7 de junho, a Semana do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema). Estão sendo realizadas, em diversos pontos da cidade, ações gratuitas e abertas ao público voltadas à educação ambiental. O evento faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho.

A primeira ação, que aconteceu na segunda, levou crianças da rede municipal em uma visita guiada ao Parque Poxim, para conhecer um bioma característico de Aracaju, o mangue. Acompanhados de uma performance teatral, os instrutores da Sema ensinaram aos alunos o descarte correto do lixo, as características da área e a necessidade de respeitar os nascedouros dos caranguejos.

Já na manhã desta terça, 4, a Prefeitura juntou-se ao Riomar Shopping no projeto “Jogando Limpo com o Mangue”, que aconteceu no calçadão da avenida Beira Mar. O espaço ofertou stands de produção de mudas de mangue; conduta consciente, que tratou sobre como a população pode fazer a sua parte; Sala de Ciências, que expôs espécies marinhas encontradas no litoral sergipano; Maquete Itinerante do Aterro Sanitário; Exposição Viva Oceano; Herdeiros do Futuro, que contou com a participação de crianças entre 5 e 6 anos de idade. Para acolher o projeto e as parcerias, foi montado um espaço que contou com uma das atividades mais recentes da Sema, a Bolha Itinerante.

As ações da Semana do Meio Ambiente estão ocorrendo em pontos conhecidos e muito frequentados de Aracaju, entre eles, o Parque Augusto Franco, conhecido como Parque da Sementeira que, na quarta-feira, 5, será palco do trabalho teatral “Ujacará”, apresentação artística que conta a história de uma cidade fictícia onde o meio urbano vive em total harmonia com o meio ambiente. A apresentação é desenvolvida para crianças de até 7 anos de idade e acontecerá às 9h.

Também nesta quarta, serão desenvolvidas ações do projeto Muda Mangue, com plantio de mudas e apresentação teatral, entre 8h e 12h. Neste mesmo horário, a Praça Camerino recebe rodas de conversas e oficinas, além da “Árvore de leitura em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente”.

A realização da semana conta com a parceria do Shopping Riomar, Serviço Social do Comércio (Sesc), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Lixo Zero, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Mamíferos Aquáticos.

Em alguns dos eventos há limite de vagas disponíveis para participação e as inscrições podem ser realizadas através do e-mail: [email protected] Confira a programação completa.

05/06/19 - 05:49:07