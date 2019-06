BELIVALDO VAI A BRASÍLIA E REIVINDICA RECURSOS PARA PROJETOS ESTRUTURAIS

05/06/19 - 21:53:07

Em audiências com as equipes técnica do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco do Brasil (BB), ambas em Brasília (DF), nesta quarta-feira (05), o governador Belivaldo Chagas defendeu operações de crédito de interesse de Sergipe e dialogou sobre o Plano Mansueto, o Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil (Profisco II) e investimentos em infraestrutura. O chefe do Escritório de Sergipe em Brasília, Dernival Santos Neto, o secretário interino de Estado da Fazenda, Marcus Venícius, e o da Comunicação, Sales Neto, acompanharam a reunião.

No BID, o chefe do Executivo estadual solicitou ao representante da instituição no Brasil, Hugo Flórez Timorán, prioridade na análise da autorização para contratação do Profisco II.

Flórez Timorán pediu que a carta-consulta para Profisco II seja apresentada na reunião da Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) em setembro, para que possa ser aprovada e executada o mais breve possível.

O Profisco II consiste em uma operação de crédito externa com garantia da União e que tem o BID como agente financeiro. O Programa será implantado na Sefaz com o objetivo de modernizar a máquina arrecadatória do governo do Estado. A pasta concluiu em 2018 o Profisco I, tendo sido classificado como exitoso pelo BID.

A Cofiex é coordenada pela Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia. A aprovação do órgão colegiado é a primeira etapa para obtenção dos financiamentos externos com a garantia da União para os Estados.

Recuperação de rodovias

Já no Banco do Brasil, a principal pauta tratada com o vice-presidente de Gestão de Pessoas, Suprimentos e Operações, Gustavo do Vale, foi o financiamento para área de infraestrutura do estado, mais precisamente para a recuperação de rodovias estaduais. A equipe do BB sinalizou positivamente para a operação e afirmou que dará uma posição definitiva até a próxima semana.

Agência Sergipe de Notícias