Com as melhorias da Unidade de Queimados, o HUSE se fortalece”, afirma Zezinho

05/06/19 - 05:28:07

O deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) participou nesta terça-feira, 04, da solenidade de entrega da reforma da Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) Dr. José Olino de Campos Lima, no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). A reforma contemplou adequações nas partes estrutural e elétrica, além de compra de equipamentos. Tudo foi feito para proporcionar melhoria no atendimento aos pacientes e aprimorar as condições de trabalho aos profissionais.

“A UTQ é uma das áreas mais importantes do Huse, essencial para o atendimento às vítimas de queimaduras, em todos os níveis. Nessa época junina, em especial, é grande o número de pacientes que dão entrada devido a acidentes com fogos. A equipe da unidade é muito preparada e essa reforma só vem para agregar neste serviço tão essencial e resolutivo”, comentou o parlamentar, que foi secretário de Estado da Saúde em 2015.

A reforma da UTQ do Huse é fruto do investimento de R$ 500 mil pela Energisa, em cumprimento à solicitação dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, resultado do Inquérito Civil do Ministério Público, movido pela Promotoria de Defesa do Consumidor, que determinou o ressarcimento da empresa por dano social, sobre os acidentes fatais envolvendo queda de fios de alta-tensão.

“Esta foi uma iniciativa louvável do MPE em uma ação que produz resultados em favor da sociedade. Estão de parabéns o MPE e o Governo que foi receptivo. O MPE só aportaria esses recursos oriundos de multas, acordos e ressarcimentos se tivesse confiança na gestão, além de dar uma qualificação diferenciada aos setores do Huse. Esta foi uma providência correta para o ressarcimento adequado”, reforçou Zezinho Sobral.

Ainda na opinião do líder da bancada governista na Alese, “com essa ação, o Huse se fortalece. Ele é o melhor hospital do Nordeste, com diversas especialidades e resolutividade no atendimento. O Hospital passa por uma proposta de modernização administrativa. O governador já sinalizou que está sendo feita uma auditoria de métodos e fluxos com o objetivo de aprimorar a gestão e utilizar os recursos de forma cada vez mais eficiente”, reforçou o deputado.

A Unidade de Tratamento de Queimados Dr. José Olino de Campos Lima foi inaugurada em 2003 no Huse e é credenciada pelo Ministério da Saúde como referência no tratamento de queimados. O setor conta com 14 leitos, sendo quatro pediátricos, dois semi-intensivos, oito adultos (quatro femininos e quatro masculinos) e uma sala cirúrgica.

Por Assessoria do Parlamentar