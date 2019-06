DEPUTADO QUER SABER DO INSS SOBRE PAGAMENTO DO SEGURO PARA OS PESCADORES

05/06/19 - 16:25:22

Defensor da agropecuária, da pesca e dos trabalhadores, o deputado Zezinho Sobral (Pode) recebeu esta semana os membros da Associação de Pescadores e Pescadoras do Bairro Coroa do Meio e de outras colônias, que pediram a interlocução para dialogar com a direção do Instituto Social de Seguro Social (INSS) sobre o atraso do pagamento do Seguro Defeso Pescador Artesanal do Camarão. Atendendo ao pleito, o parlamentar esteve nesta quarta-feira, 05, na gerência executiva do órgão em Sergipe para encaminhar a demanda.

“Fui recebido pelo superintendente Raimundo Brito, que foi muito solícito. Expliquei que Sergipe possui 24.536 pescadores e a maioria não foi contemplada com esse benefício, que é um direito. Ainda existem pescadores, de outras associações e colônias, que estão sem receber os outros defesos desde de 2018. O superintendente explicou que houve uma falha no sistema automatizado, que é nacional”, disse.

Zezinho Sobral explica que, ao longo do diálogo, o superintendente sinalizou que muitos problemas já foram destravados e que muitos processos estão em análise.

“No mês de maio, já foram analisados 12.168 processos e outros já estão em avaliação. O órgão já recebeu presidentes de colônias e os orientou que os ajustes na reemissão de parcelas estão sendo feitos. O INSS nos informou que a problemática será regularizada em até 90 dias e que há uma equipe em ação exclusivamente para resolver as questões relacionadas ao defeso”, ressaltou o parlamentar.

Durante a conversa, o deputado reforçou o compromisso do mandato com os pescadores. “Durante o período de defeso, o pescador fica com a renda comprometida e o pagamento do seguro faz a diferença na vida das famílias. Esse benefício é garantido a todos os pescadores que estão cadastrados no INSS. Continuarei dialogando com os pescadores e com o INSS”, afirmou Zezinho Sobral.