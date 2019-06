DEPUTADO VOLTA A COBRAR O AUXÍLIO SAÚDE PARA SERVIDORES DA ALESE

05/06/19 - 12:44:04

O deputado Capitão Samuel (PSC), saiu na sessão desta quarta-feira, 5, em defesa dos servidores da Assembleia Legislativa de Sergipe, no que se refere à aprovação do projeto de resolução que dá direito ao auxílio-saúde. O projeto foi retirado de pauta devido à informação de inviabilidade financeira.

“Estive no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça e no Ministério Público para analisar se tinha um servidor que poderia adoecer e outro que não podia e lá percebi que todos recebem tratamento igual e exato. Aí eu fui acompanhar esta casa e conversando com alguns servidores, nós identificamos que tinham os que podem adoecer e os que não podem porque não teriam o auxílio-saúde do Poder. Conversamos com todos os 24 deputados estaduais e todos, do presidente ao mais jovem, concordaram com a ideia do projeto que beneficia os servidores e assinaram. Quero deixar claro que o presidente Luciano Bispo não foi contra e nem o primeiro-secretário Jeferson”, ressalta.

Capitão Samuel acrescentou: “a Mesa encaminhou o projeto de resolução para o setor de orçamento e finanças aqui da casa e a informação que o setor passou para a Mesa Diretora e para a Presidência foi que, orçamentariamente era possível fazê-lo, mas financeiramente, este ano não poderia, passando os números do duodécimo que o estado repassa. Então, esse projeto não será esquecido. O pensamento dos deputados é o mesmo e nós vamos continuar lutando. Com certeza chegará o momento da discussão desse projeto de resolução na votação do orçamento em outubro de 2020, para que o poder trate todos os servidores de igual forma, no que se refere à saúde”, enfatiza.

Foto: Jadilson Simões

Por Aldaci de Souza – Rede Alese