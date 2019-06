Edvaldo entrega novas máquinas para ampliar obras de recapeamento asfáltico

05/06/19 - 13:13:55

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na manhã desta quarta-feira, 5, novas máquinas que serão utilizadas pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) no recapeamento asfáltico de Aracaju. A gestão adquiriu um caminhão prancha, uma acabadora e, pela primeira vez, uma máquina fresadora. Estes equipamentos ampliarão o serviço de recuperação da malha viária do município.

“Estas novas máquinas representam um avanço muito grande. Não é a máquina pela máquina. É a aquisição de novos equipamentos que levarão serviços de mais qualidade para os aracajuanos. Os trabalhos de recapeamento das vias se darão com mais eficiência, mais agilidade e de maneira mais moderna”, afirmou o prefeito.

Edvaldo ressaltou o ineditismo da compra da fresadora. “Pela primeira vez, a Emurb terá uma fresadora, para retirar o asfalto velho e permitir a colocação do asfalto novo com mais aderência, sem criar desnivelamentos na via. Além disso, a fresadora permite o reaproveitamento do asfalto, que pode ser utilizado em outros locais, como já acontece com o material que tem sido retirado da avenida Beira Mar e da Cláudio Batista”, disse.

O prefeito também destacou que com a compra da acabadora e do caminhão prancha será possível aumentar o ritmo dos trabalhos de recapeamento. “Só tínhamos uma máquina acabadora, que é a máquina que espalha o asfalto novo, inclusive comprada na minha gestão anterior, e agora teremos uma máquina nova. Além do caminhão prancha, que reduzirá o tempo de deslocamento das máquinas e dará mais celeridade à prestação do serviço”, realçou.

Nova Emurb

Edvaldo ainda lembrou a condição de sucateamento que encontrou a Emurb em 2017. “Deixei em 2012 a empresa saneada, com faturamento de R$ 1 milhão, com duas usinas de asfalto, equipamentos novos. Mas, ao retornar à Prefeitura em 2017, o quadro era outro: equipamentos sem manutenção e usinas paradas, uma totalmente destruída, que precisou ser leiloada, pois não servia mais. O faturamento da empresa havia caído para R$ 100 mil”, relatou.

As novas máquinas foram adquiridas com recursos do empréstimo feito pela Prefeitura junto ao Banco do Brasil. Ao todo, serão investidos R$ 5 milhões em compra de novas máquinas para a Emurb. “A compra destas máquinas é parte do investimento na modernização da Prefeitura. O prefeito está modernizando os sistemas de informática da Fazenda e da Seplog e comprando novos equipamentos para a Emurb. Teremos ainda veículos para imprimar, novos equipamentos para limpar fossa e assim garantir a prestação dos serviços com mais qualidade e celeridade”, afirmou o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari.

