ESPERO QUE OS SECRETÁRIOS PRESTEM CONTAS DE SUAS PASTAS, DIZ DEPUTADO

05/06/19 - 05:00:16

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) usou a tribuna nesta terça-feira (04), para cobrar mais uma vez, a vinda dos Secretários de Estado à Assembleia Legislativa. O parlamentar criticou a demora por parte dos gestores em agendar uma data para prestarem contas das suas pastas aos deputados na Assembleia e fez um apelo à Mesa Diretora da Alese e também aos presidentes das comissões para que eles tentem agilizar a vinda dos secretários

“Já estamos no mês de junho e até agora não conseguimos marcar com nenhum secretário a vinda deles a esta Casa para prestarem contas de suas pastas. Estamos praticamente encerrando as atividades e não tivemos a oportunidade de dialogar nas comissões com os secretários e isso nos impede de realizarmos uma de nossas principais missões, que é a de fiscalizar o Poder Executivo. Mais uma vez quero pedir tanto à Mesa Diretora, quanto aos presidentes das comissões, que eles consigam trazer ainda neste primeiro semestre, os secretários aqui na Assembleia”.

Georgeo também criticou a falta de respeito dos gestores estaduais com os deputados e afirmou que os secretários só os procuram quando tem projetos de suas secretarias na pauta de votação. “Infelizmente, parece que alguns secretários não dão a importância devida ao Parlamento. Muitas vezes, eles só lembram que existe Assembleia quando tem algum projeto de lei da secretaria deles que precisa da votação dos deputados. Aí eles sabem vir a esta Casa pedir apoio”.

Em seu discurso, o parlamentar afirmou que a despesa com pessoal do Governo do Estado aumentou em relação ao quadrimestre anterior e que não houve nenhum esclarecimento do Secretário de Fazenda “Já fechou o primeiro quadrimestre deste ano e os dados já foram divulgados no site da Secretaria Estadual da Fazenda, inclusive a despesa do Governo com pessoal aumentou se comparado ao quadrimestre anterior e o secretário não veio aqui porque não conseguiu marcar uma data. Não tivemos nenhum esclarecimento com relação a esse aumento e provavelmente não teremos”.

Georgeo encerrou dizendo que espera ouvir os secretários até o final do mês de junho. “Espero que nós possamos ouvir os secretários antes de entrarmos de recesso, logo no início do mês de julho. Que, pelo menos, os secretários das pastas mais importantes, como saúde, educação, finanças e até mesmo assistência social venham a esta Casa prestar contas e desta forma, nós podermos concretizar o nosso papel que é de também fiscalizar os atos do poder executivo”.

Demora nos trabalhos

Ainda durante a Sessão Plenária, o deputado Georgeo Passos pediu o arquivamento do requerimento protocolado pelos deputados do G4, que solicitava esclarecimentos à Secretária de Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, sobre os beneficiários do projeto Mão Amiga, nos anos de 2016, 2017 e 2018, bem como a lista de municípios vinculados. O deputado informou que já conseguiu através de ofício, as informações solicitadas. “O requerimento demorou para entrar na pauta de votação e nós já conseguimos as informações pretendidas. Enviamos um ofício e a secretária atendeu prontamente a nossa solicitação. Por isso, pedimos o arquivamento deste requerimento tendo em vista a perda do objeto. Lamentamos que a Mesa Diretora tenha demorado tanto para pautar um requerimento tão simples e que por causa desta demora, nós tenhamos perdido o objeto de um requerimento parlamentar”.

O deputado Zezinho Guimarães lamentou o atraso nos trabalhos dos deputados e também o pedido feito pelo deputado Georgeo. “É lamentável que o líder da oposição tenha que pedir o arquivamento de um requerimento por perda de objeto. Nós precisamos ser mais ágeis, seja na aprovação ou na rejeição dos requerimentos. O secretário já mandou as informações e nós aqui sequer conseguimos votar. Infelizmente tá faltando coordenação, num sei se do líder da situação que deveria se antecipar a estes fatos para que a gente pudesse trabalhar com mais presteza. Eu só posso dizer que sinto muito, deputado Georgeo”.

Fonte e foto assessoria