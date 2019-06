Ex-prefeito Américo no PRB: retorno ao cenário político de Propriá

05/06/19 - 07:52:18

O ex-prefeito José Américo Lima está se filiando ao Partido Republicano do Brasil (PRB) nos próximos dias. Ele estava filiado ao PSC de André Moura até sua saída do cargo de Prefeito em Propriá, 2016.

Trabalhando com afinco em seu ramo empresarial, “Zé Américo” vem passando a imagem de que estaria fora da política. Entretanto, o fato é que ele se mantém ainda como um dos grandes estrategistas dotado de inteligência emocional e poder de análise do quadro presente e futuro da política no Estado e em especial Propriá. Por razões assim, é que Heleno Silva, um dos políticos de maior habilidade e experiência no ramo, faz bom gosto e comemora a ida de Américo ao PRB.

As eleições municipais de 2020 em Propriá está sendo desenhada aos poucos e Zé Américo vem sendo convidado para participar do processo. A tentativa de alguns, em desconstruir a imagem dele, parece não ter funcionado. Na verdade, existe reconhecimento e valorização para com ele, embora há também quem não nutra.

Diariamente ele lida com uma média de 500 a 1000 pessoas em seu estabelecimento comercial. mantém boas relações e se articula com eficiência. É membro de núcleo religioso há mais de oito anos. Engana-se quem, por ventura, pense que José Américo Lima está sozinho. Sua adesão ao PRB pode ser acompanhada de muita gente nova na política de Propriá e esses pretendem acompanhá-lo como do grupo, além de ainda inscreverem-se para cargos como os de vereador.

A verdade é que a política em Propriá passa por diversas figuras, inclusive por Zé Américo. Política é somação.

Por Adeval Marques

Foto: Arquivo