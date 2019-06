Filarmônica de Itabaiana pode se tornar Patrimônio Cultural e Imaterial

05/06/19 - 14:15:43

A Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição pode se tornar Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe. Propositura nesse sentido foi protocolada na Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Talysson de Valmir, PR. Com sede em Itabaiana, e com origem datada de 1745, é uma das instituições mais antigas do Brasil.

Ao longo destes mais de dois séculos e meio de história ininterrupta, a Filarmônica Nossa Senhora da Conceição tem contribuído para o desenvolvimento sócio-cultural de Itabaiana e de todo o estado, por meio da música. “Preciso destacar que desde 2005 a denominação Filarmônica Nossa Senhora da Conceição deixou de representar apenas um grupo musical para constituir-se em instituição e abrigar diversos grupos e programas em suas dependências”, observou Talysson.

Filho de Itabaiana e conhecedor da magnitude do trabalho desenvolvido pela filarmônica, Talysson destaca a importância da instituição não apenas para Itabaiana, mas para o país. “A Filarmônica vem contribuindo para a formação da sociedade Brasileira. Por suas dependências já passaram nomes ilustres da historiografia sergipana, a exemplo do grande jurista Tobias Barreto de Menezes, e do notável brasileiro José Calazans, e do renomado político José Sebrão de Carvalho.

O parlamentar também observa que a filarmônica é reconhecida de utilidade pública musical, estadual e federal, além de ser cadastrada no Fundo da Infância e da Adolescência. Em 2007, foi premiada nacionalmente com o programa de apoio a orquestradas do Ministério da Cultura. Hoje a Filarmônica recebe também o nome de Orquestra Sinfônica de Itabaiana, tendo em sua sede um museu onde estão expostos diversos instrumentos musicais do século passado, assim como, o acervo da filarmônica com várias partituras de compositores e mestres itabaianenses como Sebrão Sobrinho. Além do Museu, a instituição mantém em suas dependências, o Instituto de música maestro João de Matos, a Escola de Música, a Banda Jovem, a Banda Sinfônica, a Orquestra Preparatória de músicos, a Orquestra Sinfônica de Itabaiana e os coros adulto e infantil.

Talysson de Valmir tem certeza de que terá o apoio dos colegas parlamentares na aprovação desta Lei, afinal não pairam dúvidas quanto a importância e seriedade desta instituição que leva a música de artistas de todos os cantos e épocas para diversos públicos, sem contar seu papel social na formação de seus integrantes.

