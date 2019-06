GUSTINHO RIBEIRO LIBERA RECURSO DE R$ 6 MI PARA BENEFICIAR 50 MIL PESSOAS

05/06/19 - 15:41:02

O sonho era antigo e o projeto viabilizará três obras distintas: construir a nova entrada da cidade, interligar o Alto da Boa Vista a rodovia SE-170 e a interligação da rodovia da Colônia 13 aos povoados Brasília e Jenipano, passando pela Pista do Açuzinho. E parte desse sonho – construir a interligação da rodovia da Colônia 13 aos povoados Brasília e Jenipano, passando pela Pista do Açuzinho – já tinha sido acalentado até pelo ex-governador Marcelo Deda.

Mas os recursos para a realização desse conjunto de obras e a possibilidade de transformar a vida de aproximadamente 50 mil pessoas, que moram na entrada da cidade e também nos bairros Alto da Boa Vista, Pista do Açuzinho, povoado Brasília, povoado Jenipano e Colônia 13 vieram somente agora, e vieram pelas mãos do deputado federal Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE).

A obra – histórica – faz parte do conjunto de projetos de pavimentação para a cidade de Lagarto, orçado em R$ 5.932.600,00, e que finalmente poderá sair do papel – e do imaginário popular – porque Gustinho Ribeiro conseguiu a autorização de recursos junto ao Ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto.

Os recursos serão destinados para a construção da nova entrada do município de Lagarto e para realizar ainda a interligação do Alto da Boa Vista a rodovia SE-170 e a interligação da rodovia da Colônia 13 aos povoados Brasília e Jenipano, passando pela Pista do Açuzinho.

BRILHANTE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

“É de grande orgulho essa conquista para Lagarto, que está precisando de ações como essa para desenvolver sua infraestrutura urbana. Além do mais, desde o meu mandato na Assembleia Legislativa que estamos lutando também pela nova entrada do município. Em Brasília, pudemos dar um passo muito importante para a realização desse projeto”, destacou o parlamentar.

Gustinho conquistou junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional a liberação da Síntese do Projeto Aprovado (SPA), uma das primeiras liberadas no Brasil este ano, graças ao trabalho de articulação política em Brasília nesses primeiros quatro meses de mandato.

SOFRIMENTO ACABOU

Conquista que, em Lagarto, já toca o coração de gente simples e humilde como o agricultor familiar Deodoro dos Santos, 53 anos, nascido e criado na Colônia 13. “É muita dificuldade no tempo da chuva, com barro, a gente sofre muito. Mas agora o sofrimento acabou. Nunca pensei que ia ter a felicidade de ver o asfalto chegar aqui na porta da minha casa”, comemora o agricultor.